12 DE OCTUBRE Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA: DE DÍA DE LA RAZA AL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

Cada 12 de octubre se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia del continente. Sin embargo, el significado de esta fecha ha cambiado a lo largo de los años, dando paso a distintas formas de abordar el legado de la colonización y la diversidad cultural.

Andrés Goycolea, historiador de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, señaló que los cambios en el nombre de esta jornada reflejan cómo las sociedades reinterpretan su pasado. El antiguo Día de la Raza surgió a comienzos del siglo XX con el propósito de destacar los vínculos culturales entre España y América, pero hoy la conmemoración también invita a reflexionar sobre la memoria histórica y el reconocimiento de los pueblos originarios.

En América Latina, la fecha recibe distintas denominaciones según cada país. En Chile se conoce como Día del Encuentro de Dos Mundos, mientras que Perú la reconoce como Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural; Venezuela, como Día de la Resistencia Indígena; y México, como Día de la Nación Pluricultural. En Estados Unidos, algunas localidades han reemplazado el Columbus Day por el Indigenous Peoples’ Day, que reconoce la historia y las culturas de los pueblos nativos.

Para Goycolea, esta evolución permite ampliar la mirada sobre el pasado y considerar distintas experiencias históricas. La conmemoración ha dejado de centrarse exclusivamente en la figura de Colón para incorporar debates sobre el impacto de la colonización y las voces de las comunidades indígenas.

A más de cinco siglos de la llegada de los europeos a América, el 12 de octubre continúa siendo una fecha de debate y reflexión sobre la historia compartida del continente, sus conflictos y la diversidad cultural que lo caracteriza.

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