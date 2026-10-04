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4 de octubre de 2026

ZONAUSTRAL REALIZARÁ ACTIVIDADES GRATUITAS PARA PERSONAS MAYORES DURANTE OCTUBRE

​La programación contempla encuentros de actividad física, salud y recreación en colaboración con SENAMA, IST, RedSalud y la agrupación Elige Vivir Bien, Vive Feliz.

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Zona Franca de Punta Arenas desarrollará durante octubre el Mes del Autocuidado de las Personas Mayores, una iniciativa que contempla cinco actividades gratuitas enfocadas en la salud, el autocuidado, la actividad física y la recreación. La programación busca generar espacios de participación y encuentro para las personas mayores de la comuna.

El calendario comenzó el jueves 1 de octubre con una conmemoración y una muestra artística en la Sala Zonaustral. Las actividades continuarán el jueves 8, a las 10:00 horas, con una clase de yoga en los locales 217-218 del segundo piso del Módulo Central, orientada a fomentar el movimiento y la actividad física.

Para el jueves 15 está programada una charla de geriatría a cargo de la doctora Maryory Cárcamo, geriatra de RedSalud. La actividad se realizará a las 10:30 horas en el Cowork y abordará contenidos relacionados con la salud y el cuidado durante esta etapa de la vida.

La programación seguirá el lunes 19, a las 15:00 horas, con un bingo en la Sala Zonaustral. El ciclo finalizará el jueves 29, entre las 15:00 y las 17:00 horas, con una jornada de autocuidado y salud en los locales 217-218. La iniciativa cuenta con la colaboración de SENAMA, IST, RedSalud y la agrupación Elige Vivir Bien, Vive Feliz.

En paralelo, entre el 1 y el 10 de octubre, la Sala Zonaustral, frente a la pista de patinaje, recibirá la Expo Mágica Primavera, que reunirá a más de 30 emprendedores locales con productos de temporada.


AA 12

PUNTA ARENAS LANZA EL MES DEL ADULTO MAYOR CON ACTIVIDADES PARA LOS VECINOS GRANDES DE LA COMUNA

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