SENADIS LANZA CONCURSO PARA IMPULSAR SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD EN CHILE

El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) lanzó la primera versión del concurso “Ideas para un Chile Accesible”, iniciativa que busca conectar la creatividad y los conocimientos de estudiantes de educación superior con las necesidades de las ciudades, mediante soluciones que contribuyan a mejorar la accesibilidad universal.

La convocatoria considera siete categorías relacionadas con distintos ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos el desplazamiento urbano, el acceso a la información, la tecnología, la cultura, el deporte, el turismo, la vida comunitaria y la seguridad ante emergencias. También contempla un espacio para propuestas que identifiquen otras barreras de accesibilidad.

El seremi subrogante de Desarrollo Social y Familia, Alex Latorre, explicó que el objetivo es impulsar ideas innovadoras, factibles y replicables que puedan convertirse en soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. En tanto, la directora regional subrogante de Senadis, Soledad Cárdenas, señaló que las barreras de accesibilidad pueden limitar la autonomía en actividades cotidianas, como utilizar el transporte o acceder a servicios públicos.

Pueden participar equipos de tres a cinco estudiantes de instituciones de educación superior chilenas reconocidas oficialmente por el Estado, con la guía de un profesor o académico. El equipo ganador del primer lugar recibirá un reconocimiento público y contará con el acompañamiento de Senadis para gestionar un proyecto piloto junto a instituciones públicas interesadas en evaluar su propuesta.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el domingo 29 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas. Las bases se encuentran disponibles en www.senadis.gob.cl. La jornada final y premiación se realizarán el jueves 3 de diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

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