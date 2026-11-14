CUATRO ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES TENDRÁN ENTRADA GRATUITA ESTE SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

Este sábado 14 de noviembre, cuatro áreas protegidas de la Región de Magallanes tendrán entrada gratuita en el marco del Día Nacional de las Áreas Protegidas, conmemoración que se realiza cada segundo sábado de noviembre y que este año coincide con los 100 años de los parques nacionales en Chile.

Los lugares incluidos en esta iniciativa son la Reserva Nacional Magallanes y la Reserva Nacional Laguna Parrillar, cercanas a Punta Arenas; el Monumento Natural Cueva del Milodón, próximo a Puerto Natales; y el Parque Nacional Pali Aike, ubicado en la estepa magallánica.

Para obtener la entrada gratuita, las personas deben ingresar a www.pasesparques.cl, seleccionar el área protegida y la fecha de visita. El ticket aparecerá con un valor de $0 y deberá presentarse en la portería. Los cupos están sujetos al aforo de cada unidad, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

La encargada regional de la Estrategia Comunidades Portal en Magallanes, Emilia Mc Intyre, destacó la liberación de entradas y las actividades organizadas durante noviembre para promover el conocimiento y la protección del patrimonio natural. Además, recordó que más del 60% de la superficie regional corresponde a áreas protegidas.

La programación contempla iniciativas en distintas comunas, entre ellas actividades educativas y de limpieza comunitaria en Punta Arenas, un concurso fotográfico y encuentros sobre el patrimonio natural y cultural del Parque Nacional Pali Aike, en San Gregorio. También se realizará una actividad de repique de especies nativas en el Parque Nacional Torres del Paine.

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