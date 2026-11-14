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14 de noviembre de 2026

HUGO LLERENA REGRESA A MAGALLANES PARA PRESENTAR SU NUEVO DISCO CON CINCO CONCIERTOS GRATUITOS

​El músico y compositor presentará “Creo señor en Magallanes”, su segundo álbum, con actuaciones programadas en Puerto Natales y Punta Arenas durante noviembre.

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El músico y compositor Hugo Llerena regresará a la Región de Magallanes para presentar su segundo disco, “Creo señor en Magallanes”, una obra de jazz que incorpora elementos de la música argentina y recoge recuerdos de su infancia en Punta Arenas, ciudad donde creció y comenzó su formación musical.

Nacido en Arequipa, Perú, Llerena llegó a Punta Arenas cuando tenía tres años y vivió en la ciudad hasta los 18. Su trayectoria incluye estudios en el Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes y posteriormente en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Tras una tendinitis que lo llevó a dejar la guitarra, encontró en el piano el instrumento que marcaría su desarrollo artístico.

Su nuevo trabajo, grabado y publicado durante 2026, incorpora referencias a ritmos como la zamba, el chamamé y el tango argentino. El compositor también reconoce en sus canciones recuerdos de su infancia y experiencias vinculadas a Punta Arenas, elementos que han influido en la construcción de su identidad musical.

“Creo que fue una región que se portó muy bien conmigo y quería dedicarle algo”, señaló Llerena al referirse a la motivación detrás de este trabajo, que busca conectar con el territorio donde vivió parte importante de su vida. La formación que lo acompañará está integrada por cinco músicos, algunos de los cuales conocerán Magallanes por primera vez durante esta visita.

La gira contempla cinco presentaciones gratuitas y abiertas al público. En Puerto Natales, el músico actuará el 13 de noviembre en Edafón Coffee, a las 17:00 horas, y el 14 de noviembre en la Escuela de Música y Arte (EMA), a las 16:00 horas. En Punta Arenas, las presentaciones serán el 18 de noviembre en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, a las 19:00 horas; el 20 de noviembre en Submarino Amarillo, a las 21:00 horas; y el 21 de noviembre en Academia Groove, a las 18:00 horas.

La iniciativa cuenta con el financiamiento del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2026.


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