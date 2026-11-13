COLUMNA DE OPINIÓN | ENAP NO ES RESPONSABLE DE LAS ALZAS DE LOS COMBUSTIBLES; FUE EL GOBIERNO QUIEN APLICÓ EL BENCINAZO Y ES EL GOBIERNO QUIEN DEBE CONGELAR LOS PRECIOS

​Un llamado al Gobierno a asumir su responsabilidad frente a las constantes alzas de los combustibles y a dejar de confundir a la ciudadanía realizó Alejandro Avendaño Gallardo, exdirigente sindical, quien cuestionó las declaraciones del diputado y líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, respecto de las utilidades obtenidas por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).



Avendaño sostuvo que se está intentando instalar en la opinión pública una responsabilidad que no corresponde a la empresa estatal, señalando que ENAP no fija directamente el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio, sino que realiza el cálculo de los precios de referencia de los combustibles conforme a los mecanismos establecidos.



Invito al diputado Johannes Kaiser a informarse bien antes de emitir declaraciones que terminan confundiendo a la población, ENAP no es responsable de las decisiones que adopta el Gobierno respecto de los precios de los combustibles, aquí hay que hablar con claridad y no pretender responsabilizar a una empresa estatal por decisiones que corresponden a la autoridad política, señaló.



El exdirigente sindical agregó que considera positivo que ENAP registre utilidades, porque ello refleja el trabajo de sus ejecutivos, profesionales, técnicos y trabajadores y trabajadoras, quienes contribuyen diariamente al desarrollo de la empresa estatal.

Durante años ENAP fue cuestionada cuando enfrentaba resultados negativos y altos niveles de endeudamiento, hoy que presenta buenos resultados, se pretende vincular sus utilidades con las alzas de los combustibles, no podemos aceptar que se distorsione la realidad, las utilidades de ENAP son una cosa y el precio que finalmente paga la ciudadanía por loa combustibles es otra, enfatizó.



ENAP calcula, pero el Gobierno tiene las herramientas para intervenir



Avendaño recordó que en 1974 se inició el proceso de liberalización de los precios de los combustibles y que posteriormente, el 20 de septiembre de 1985, mediante el Oficio Ordinario N.º 5884 del Ministerio de Economía, se instruyó a ENAP aplicar una política de ajustes periódicos, tomando como referencia los valores de paridad de importación, particularmente los precios de la Costa del Golfo de Estados Unidos.



Este mecanismo es el que se mantiene hasta la actualidad, sin embargo, precisó que el precio final que paga el consumidor también está condicionado por las decisiones comerciales de las distribuidoras, los impuestos y los mecanismos de estabilización que dispone el Estado, considerando que en Chile existe libertad de precios para los combustibles.



Por eso hay que distinguir las responsabilidades, ENAP realiza el cálculo correspondiente, pero el Estado tiene instrumentos para amortiguar las alzas y proteger el bolsillo de las familias, la pregunta que debe responder el Gobierno es por qué decidió no utilizar adecuadamente esos mecanismos y trasladar el impacto de las alzas directamente a los consumidores, manifestó.



En esa línea, apuntó directamente al denominado bencinazo de marzo, señalando que fue el Gobierno del presidente Kast el que adoptó la decisión de aplicar las alzas mediante decreto y dejar fuera el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), instrumento creado precisamente para amortiguar las variaciones internacionales del petróleo y sus derivados.

Cuando se producen conflictos bélicos o aumentos internacionales del petróleo, todos sabemos que existen factores externos que inciden en los precios, pero precisamente para eso existen mecanismos de estabilización, no se puede utilizar permanentemente el escenario internacional como argumento para justificar que sean las familias, los trabajadores y los transportistas quienes terminen pagando todas las consecuencias, sostuvo.



Los gobiernos anteriores también adoptaron medidas para contener las alzas



El exdirigente sindical recordó que durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, en el contexto de la crisis social de octubre de 2019, se solicitó a ENAP no traspasar inmediatamente a los precios locales los incrementos de los costos de importación, esta medida fue transitoria, contó con un mecanismo de compensación para no perjudicar financieramente a la estatal y permitió mantener congelados los precios durante cuatro semanas.



Asimismo, recordó que durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric se implementaron medidas de estabilización para el diésel, particularmente mediante el congelamiento temporal de su precio mayorista, mientras que las gasolinas de 93 y 97 octanos continuaron bajo el mecanismo del MEPCO.

En particular, entre el 16 de abril de 2023 y el 15 de abril de 2024 se estableció un límite a las variaciones del precio del diésel de 0,25 UTM por metro cúbico cada 21 días.



Estos antecedentes demuestran que existen alternativas y herramientas para enfrentar las alzas, otros gobiernos, frente a situaciones complejas, adoptaron medidas para evitar que todo el impacto económico recayera sobre los consumidores y el sector transporte, por lo tanto, no es correcto señalar que el Gobierno no tiene posibilidades de actuar, agregó.



Emplazamiento al Gobierno y al Congreso



Finalmente, Alejandro Avendaño Gallardo emplazó al actual Gobierno a adoptar medidas concretas y urgentes para enfrentar el encarecimiento de los combustibles, solicitando un congelamiento de sus valores y la eliminación del impuesto específico a los combustibles.



Al respecto, indicó que dicho impuesto representa aproximadamente $435 por litro en las gasolinas y $109 por litro en el diésel, montos que, a su juicio, deben ser revisados ante la actual situación económica que enfrentan las familias y los distintos sectores productivos.

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Lo que se pide es que el Gobierno actúe con responsabilidad y sensibilidad social, si tuvo la decisión política de aplicar el bencinazo, también debe tener la voluntad política de adoptar medidas para congelar las alzas y aliviar el bolsillo de la ciudadanía, no se puede gobernar trasladando permanentemente los costos a los trabajadores, las familias y los transportistas”, afirmó.



Asimismo, hizo un llamado a los parlamentarios de ambas cámaras a asumir un rol activo y buscar acuerdos que permitan frenar el impacto de las alzas de los combustibles.



Los parlamentarios fueron elegidos para representar a la ciudadanía y defender sus intereses, hoy tienen la responsabilidad de trabajar en propuestas concretas que permitan enfrentar esta situación, también es necesario solicitar una fiscalización y auditoría de las empresas distribuidoras de combustibles y estaciones de servicio, para conocer qué márgenes de comercialización y porcentajes de ganancias están aplicando en los distintos combustibles, planteó el exdirigente.

