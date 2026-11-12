CURSO INTERNACIONAL DE INSPECTORES CCAMLR REÚNE EN PUNTA ARENAS A PROFESORES Y ALUMNOS DE DISTINTOS RINCONES DEL MUNDO

Este miércoles 11 de noviembre continuó el Curso Internacional de Inspectores CCAMLR, organizado por la Armada de Chile a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR). En la jornada, 18 alumnos de Chile, Estados Unidos y Argentina profundizaron en el alcance de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) y en lo que significa inspeccionar en aguas del océano Austral.

Expusieron representantes de instituciones públicas, de la comunidad científica, de la sociedad civil, de la industria pesquera y de delegaciones extranjeras. Así, los participantes conocieron cómo distintos actores trabajan en conjunto para conservar los ecosistemas marinos antárticos.

La inspección desde el Estado Rector del Puerto

Entre los expositores estuvo la Directora Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) de Magallanes y Antártica Chilena, Ximena Gallardo. Ella presentó el trabajo de la institución en la fiscalización de naves que operan en la región.

Al respecto, la autoridad señaló que "me tocó exponer cuáles son nuestras principales actividades, acciones y fundamentos normativos en virtud de los cuales, como SERNAPESCA, hacemos inspección tanto de buques de bandera nacional como extranjeros que solicitan acceso a puerto de nuestra región". Añadió que "conforme a eso dimos nuestros lineamientos generales y nuestras competencias, tanto en el marco de CCAMLR como también de aquellas facultades que tenemos como representantes del Estado Rector del Puerto".

Observación científica: datos para un manejo precautorio

Por su parte, el investigador del Instituto Antártico Chileno (INACH), Francisco Santa Cruz, expuso sobre la observación científica en el marco de CCAMLR. Explicó en qué se diferencia de la inspección y cómo ambas se complementan en el sistema de conservación de la Convención.

En ese sentido, el investigador comentó que "es importante conocer las labores que realizan los observadores científicos a bordo de los buques, tanto en la pesquería del kril antártico como en la del bacalao". Agregó que también es clave "conocer el requerimiento de datos y cómo estos permiten el tratamiento precautorio en las operaciones en el océano Austral".

La experiencia de la industria pesquera

La mirada del sector productivo la aportó la Gerente General de Industrias Pesqueras del Sur Austral, Valeria Carvajal. Ella compartió la experiencia de la industria nacional en las pesquerías que se desarrollan dentro del área de la Convención.

Al respecto, comentó que "desarrollé en esta oportunidad la experiencia de la industria pesquera en el desarrollo de las pesquerías en el área de la CCAMLR, principalmente nuestra participación tanto en la pesquería del kril como del bacalao de profundidad". Añadió que "hicimos un repaso de las principales pesquerías que se efectúan en el área de la Convención, cuáles son las pesquerías importantes para nosotros como país, y también una muestra tanto de las estadísticas de capturas como de la flota que participa en la pesquería".

La sociedad civil en la protección de la Antártica

También expuso el Director Ejecutivo de Fundación Patagonia Azul, Cristián Laborda. La organización forma parte del capítulo nacional de CCAMLR, y Laborda presentó a los asistentes algunos de sus proyectos.

Sobre su participación, Laborda señaló que "contamos como fundación con un proyecto antártico, y es en el marco de esto que estamos participando en el Curso de Inspectores CCAMLR, invitados por DIRINMAR, con quienes estamos trabajando ya dos años". Agregó que "estamos muy contentos de hacer este trabajo, de unirnos a través de la sociedad civil respecto a la protección de la Antártica, apoyando la iniciativa de Chile para crear junto con Argentina un área marina protegida en el contexto de las aguas antárticas".

La experiencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos

Una delegación de cinco miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos (U.S. Coast Guard) también expuso en el curso. Presentaron las operaciones que realizan en el continente blanco en el marco de la Operación "Deep Freeze" y algunas de sus labores de fiscalización. También explicaron cómo se organizan la formación y las funciones de fiscalización pesquera dentro de la institución.

En este sentido, el Teniente René Maes señaló que "estamos muy honrados y contentos de estar aquí en Punta Arenas como distinguidos invitados de DIRECTEMAR. Esta es una clase muy interesante para mí, que enseño en los Estados Unidos nuestra versión de estas inspecciones en alta mar, siendo esta una gran oportunidad para ver cómo lo hacen los chilenos". Agregó que confía en "cómo Estados Unidos y Chile pueden colaborar en la misión compartida de CCAMLR".

Una formación que trasciende fronteras

Entre los alumnos también participa el Oficial de Enlace de la Prefectura Naval Argentina ante DIRECTEMAR, Prefecto Mayor Rodolfo Cattaneo. Él destacó lo que aporta la instancia a su institución.

"Ha sido la verdad una muy buena instrucción. Hemos visto muchísimas exposiciones relacionadas con el tema y experiencias. Esto nos hace muy bien para llevarlo a Argentina y forjar esos esfuerzos en proteger la Antártica", comentó el oficial.

Chile, un actor clave en la inspección antártica

La Ingeniera en Pesca de DIRECTEMAR e instructora del curso, Paola Arroyo, explicó por qué es importante formar inspectores para el océano Austral. Comentó que "al formar a estos inspectores tenemos la posibilidad de verificar en el mar lo que está efectuando la flota pesquera extranjera, verificar que los buques están dando cumplimiento a las medidas de conservación establecidas en CCAMLR y que están ejerciendo una pesca responsable".

Asimismo, destacó que "el rol que juega Chile es fundamental, siendo el único país junto con Argentina, que se sumó recientemente este año, en hacer inspecciones en el continente antártico, siendo fundamental velar por la sustentabilidad de los recursos pesqueros y que se efectúe una pesca responsable".

Con esta instancia, la Armada de Chile reafirma su compromiso con la protección de los recursos vivos marinos antárticos y con el cumplimiento de las medidas de conservación que promueve la CCAMLR. La formación continuará en los próximos días con nuevos contenidos y actividades prácticas.