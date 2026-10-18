Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

18 de octubre de 2026

GREMIOS TURÍSTICOS DE MAGALLANES PIDEN AUMENTAR PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN INTERNACIONAL

​HYST, Austro Chile y CATUE manifestaron su preocupación por los recursos contemplados para 2027 y llamaron a las autoridades a reforzar el financiamiento para posicionar los destinos chilenos en los mercados extranjeros.

presupuesto

Los gremios turísticos HYST, Austro Chile y CATUE expresaron su preocupación por los recursos destinados a la promoción turística internacional en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Las organizaciones advirtieron que la propuesta no contempla una recuperación significativa de los fondos, luego de la reducción registrada durante 2026.

Las asociaciones señalaron que la promoción internacional es una inversión necesaria para atraer visitantes extranjeros, generar empleo y dinamizar las economías regionales. También destacaron la importancia de mantener una presencia sostenida en los mercados internacionales para destinos de larga distancia como la Patagonia chilena, que compite con otros lugares del mundo por atraer turistas.

Sara Adema, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), sostuvo que una promoción constante es clave para mantener la competitividad del destino y generar nuevas oportunidades de desarrollo. En tanto, Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile, advirtió sobre la falta de continuidad en el financiamiento y recordó que meses atrás se había anunciado que se duplicarían los recursos destinados a promoción turística.

Por su parte, Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE), destacó que el turismo sostiene empleos y beneficia a emprendedores, proveedores y servicios locales, especialmente en Puerto Natales y Torres del Paine. Según los gremios, una promoción insuficiente puede afectar las ventas y los ingresos de numerosas familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad.

Las tres organizaciones llamaron al Ejecutivo y a los parlamentarios a revisar y aumentar los recursos durante la tramitación del presupuesto. Además, solicitaron agilizar la ejecución del Programa de Promoción Turística de Sernatur Magallanes, cuya implementación, afirmaron, se ha mantenido estancada durante 2026. Los gremios reiteraron su disposición a trabajar con las instituciones públicas y recalcaron que el fortalecimiento del turismo requiere decisiones presupuestarias concretas.


dirigentecolegioprofesores

DIRIGENTA DEL COLEGIO DE PROFESORES ALERTA POR SOBRECARGA DOCENTE Y PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS EN EL SLEP

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA TREKKING GRATUITO EN PALI AIKE

Leer Más

​La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.

​La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.

TREKKING SOCIOEDUCATIVO (7)
nuestrospodcast
presupuesto

GREMIOS TURÍSTICOS DE MAGALLANES PIDEN AUMENTAR PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
presupuesto

GREMIOS TURÍSTICOS DE MAGALLANES PIDEN AUMENTAR PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN INTERNACIONAL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
grupo hechizo

GRUPO HECHIZO CELEBRARÁ SUS 30 AÑOS CON DEBUT EN DREAMS PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
LIMPIEZA DE PLAYA (5)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS RETIRA 200 TONELADAS DE RESIDUOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.