GREMIOS TURÍSTICOS DE MAGALLANES PIDEN AUMENTAR PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Los gremios turísticos HYST, Austro Chile y CATUE expresaron su preocupación por los recursos destinados a la promoción turística internacional en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Las organizaciones advirtieron que la propuesta no contempla una recuperación significativa de los fondos, luego de la reducción registrada durante 2026.

Las asociaciones señalaron que la promoción internacional es una inversión necesaria para atraer visitantes extranjeros, generar empleo y dinamizar las economías regionales. También destacaron la importancia de mantener una presencia sostenida en los mercados internacionales para destinos de larga distancia como la Patagonia chilena, que compite con otros lugares del mundo por atraer turistas.

Sara Adema, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), sostuvo que una promoción constante es clave para mantener la competitividad del destino y generar nuevas oportunidades de desarrollo. En tanto, Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile, advirtió sobre la falta de continuidad en el financiamiento y recordó que meses atrás se había anunciado que se duplicarían los recursos destinados a promoción turística.

Por su parte, Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE), destacó que el turismo sostiene empleos y beneficia a emprendedores, proveedores y servicios locales, especialmente en Puerto Natales y Torres del Paine. Según los gremios, una promoción insuficiente puede afectar las ventas y los ingresos de numerosas familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad.

Las tres organizaciones llamaron al Ejecutivo y a los parlamentarios a revisar y aumentar los recursos durante la tramitación del presupuesto. Además, solicitaron agilizar la ejecución del Programa de Promoción Turística de Sernatur Magallanes, cuya implementación, afirmaron, se ha mantenido estancada durante 2026. Los gremios reiteraron su disposición a trabajar con las instituciones públicas y recalcaron que el fortalecimiento del turismo requiere decisiones presupuestarias concretas.

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