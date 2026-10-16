SILVANA JARAMILLO ASUME COMO SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA CORMUPA

La Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) informó que la abogada Silvana Jaramillo asumió como secretaria general interina de la institución, luego de que Juan Felipe Araya dejara el cargo tras tres meses de gestión para retomar sus funciones como director de Control.

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La alcaldesa subrogante, Elena Blackwood, agradeció a Juan Felipe Araya por el trabajo realizado durante este tiempo. "Nosotros teníamos como interés principal siempre reforzar el rol de control interno. Por lo mismo se ha resuelto que mantenga el cargo de secretario general interina la señora Silvana, y ese cambio se produce a contar de hoy".





La nueva secretaria general interina agradeció la confianza de las autoridades, comprometiéndose a dar continuidad a los lineamientos establecidos, enmarcados por la acreditación de los Cesfam de la comuna y la correcta administración de los programas de la Corporación.

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Jaramillo cuenta con cerca de 12 años de experiencia como abogada en la Corporación Municipal de Punta Arenas, por lo que conoce su funcionamiento y administración.

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Con este cambio, la Cormupa busca mantener la continuidad de su administración y, al mismo tiempo, fortalecer las funciones de control interno, resguardando una adecuada distribución de responsabilidades dentro de la institución.