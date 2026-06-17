CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE INICIARÁ MARCHA BLANCA EL 9 DE JULIO

El Centro de Salud Familiar 18 de Septiembre iniciará su marcha blanca el próximo 9 de julio, según informó el encargado del Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Víctor Fuentes, durante una presentación realizada ante el Concejo Municipal en el Teatro Municipal "José Bohr". En la exposición, el directivo detalló el cronograma de puesta en marcha del recinto y las acciones realizadas durante la fase previa a su apertura.

​



Para el alcalde Claudio Radonich era positivo explicar porque "había mucho mito urbano y creo que era bueno aclarar", y destacó que "la Corporación Municipal no ha tenido ningún atraso en lo que es la gestión para que se inaugure nuestro nuevo Centro de Salud. Lo que pasó hace un mes, fue conocido, es que el Servicio de Salud que construye, equivocó un plano y eso significó varias semanas de atraso, porque uno de los seis planos que incorporó, uno era de un tema anterior, por tanto, no era real respecto de la construcción que estaba haciendo", agregando que "la Dirección de Obras hizo bien su trabajo, pero ese atraso no lo teníamos considerado y significó que la planificación tuviera un cambio de algunas semanas", sostuvo.

​



Pese a esta situación, el jefe comunal destacó que la Corporación continuó avanzando en diversas tareas necesarias para la habilitación del establecimiento, entre ellas la obtención de permisos sanitarios, la contratación del servicio de internet y la revisión detallada de las instalaciones para asegurar un adecuado funcionamiento y minimizar eventuales inconvenientes de postventa.

​



Asimismo, Radonich informó que ya existen trabajadores realizando labores de instalación en el recinto y confirmó la fecha de inicio de operaciones. "Va a ser el jueves 9 de julio. Ese es el día que vamos a comenzar a funcionar. Esto es una marcha blanca; no ocurre de un día para otro", indicó.

​



Finalmente, la autoridad señaló que el actual centro continuará funcionando como recinto provisorio y seguirá prestando diversos servicios. En dichas dependencias operarán el laboratorio comunal, programas de atención para personas con fibromialgia, servicios de salud mental y boxes destinados a la atención médica general para usuarios de la red municipal.