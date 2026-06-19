HOSPITAL DE NATALES MODIFICA LA ENTREGA DE PASAJES E INCORPORA EL USO DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

​Con el objetivo de optimizar sus recursos, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos anunció importantes modificaciones en el proceso de asignación de pasajes para pacientes que deban realizar controles clínicos en Punta Arenas.



Beneficiarios y Acompañantes



El beneficio del pasaje para viajar a controles médicos en el Hospital Clínico de Magallanes, estará dirigido exclusivamente a pacientes que sean titulares de Fonasa o del programa PRAIS.



Asimismo, se mantendrá la opción de viaje para un acompañante, quien también deberá cumplir obligatoriamente con el requisito de ser beneficiario de Fonasa o PRAIS.



Nuevo requisito: Registro Social de Hogares



La principal innovación en este proceso radica en la incorporación de un criterio de vulnerabilidad socioeconómica. A partir de la fecha señalada, los pasajes se otorgarán a las personas que se encuentren en el rango entre el 40% y el 70% en su Registro Social de Hogares (RSH).



Al respecto, la jefa del Depto. De Gestión Usuaria, Caroline Ponce, destacó el esfuerzo institucional por ampliar la cobertura: "Si bien la gran mayoría de los beneficios sociales a nivel nacional se enmarcan dentro del 60% de vulnerabilidad, nuestro hospital quiso hacer una excepción. Entendiendo que la gran mayoría de nuestros usuarios son beneficiarios de Fonasa, extendimos este beneficio de manera excepcional hasta el 70%".



Documentación requerida



Para evitar inconvenientes y agilizar el trámite, se solicita a la comunidad que a partir del 15 de julio, al momento de gestionar sus pasajes de bus, presenten de manera obligatoria la siguiente documentación:



1.Orden médica o citación de control (en el Hospital Clínico o prestador en convenio).



2.Cartola actualizada del Registro Social de Hogares, para verificar que se encuentra dentro del tramo del 40% al 70%.



Finalmente, el Director (s) del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, José Luis Vargas, enfatizó el sentido de estas modificaciones señalando que: "Con estas medidas, como institución buscamos asegurar que este importante beneficio llegue de manera justa, transparente y eficiente a las familias de la Provincia de Última Esperanza que realmente más lo necesitan".

