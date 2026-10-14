UNA EXPEDICIÓN ANTÁRTICA PARA DOS PERSONAS SERÁ EL PREMIO DEL TORNEO NACIONAL ILAN DE FUNDACIÓN ANTÁRTICA21

​Inspirado en la biodiversidad del continente blanco, el juego de mesa ILAN convierte el aprendizaje antártico en una experiencia de estrategia y competencia. En esta oportunidad el torneo se realizará entre agosto y noviembre en distintas ciudades del país, con una final nacional que definirá al campeón o campeona de esta travesía.



El juego, desarrollado por Within Play junto a Fundación Antártica21 busca acercar el continente blanco a nuevas generaciones. En ese sentido Álvaro González, director comercial de Within Play, explicó que: “nuestro objetivo es acercar la Antártica a la gente, y gracias a Antarctica21 podemos hacerlo literalmente. A través de ILAN, los jugadores conocen especies, eligen favoritas y generan conversaciones sobre biodiversidad antártica. Eso, para nosotros, es un tremendo orgullo”.



En tanto, para Edgardo Vega, director ejecutivo de Fundación Antártica21, la iniciativa se ha consolidado como uno de los pilares de la organización. “Ha crecido año a año y despertado el interés de comunidades de distintas partes de Chile que nos piden ser sede. Nuestro sueño es tener al menos una ciudad representada en cada región del país”, señala.



Vega subraya que el torneo también busca crear conciencia sobre la Antártica: ILAN acerca a los jugadores a sus especies y ecosistemas, pero además invita a reflexionar sobre nuestro rol como seres humanos y la forma en que nos relacionamos con el planeta.



En 2023, ILAN fue escogido como juego favorito de los jueces en la Roll a Game EXPO, una de las ferias de juegos de mesa más grandes de México y de las más importantes de Sudamérica.



Un torneo con alcance nacional



El certamen nació a partir del torneo escolar de ILAN que Fundación Antártica21 organiza desde el año 2022 en colegios de la región de Magallanes y Antártica Chilena. Esa experiencia dio paso a una tercera edición nacional, que este año suma sedes en distintas ciudades del país.



El calendario 2026 parte en Quillota el 29 de agosto e incluye sedes como Valparaíso, Concepción, Puerto Natales y Santiago, además de otras por confirmar. Punta Arenas recibirá el torneo escolar el 7 de noviembre, mientras que la final nacional será el 21 de noviembre en el Ludumbar, en Santiago.



Las sedes cambian cada año según convocatoria, logística y presupuesto. “Siempre tratamos de incluir nuevas regiones; algunas sedes se mantienen y otras se van incorporando”, agregó Álvaro González de Within Play.



El juego también proyecta un creciente recorrido editorial. En 2022 se regalaron 1.500 copias a colegios de todo Chile; en 2023 se lanzó una edición comercial con 2.000 copias en inglés y 2.000 en español; y en 2025 se produjo un nuevo tiraje de 1.500 ejemplares. Actualmente, Within Play negocia 2.000 copias con una editorial alemana.



Sobre esa proyección internacional, González afirma: “Estamos muy contentos de avanzar en la llegada del juego a Alemania. Si se concreta, sería un sueño hecho realidad: publicar allá, la capital mundial de los juegos de mesa sería un logro gigante tanto para nosotros como para la Fundación Antártica21”.



Una experiencia antártica como premio mayor



Quien resulte campeón accederá a una expedición a bordo de un Aero crucero de Antarctica21 durante la temporada 2026-27. La experiencia, avaluada en cerca de 40 mil dólares, contempla dos cupos e incluye vuelos, alojamiento y excursiones guiadas.



Edgardo Vega describe el viaje como una travesía de alto estándar por fiordos, canales, zonas de alimentación de ballenas y sitios de nidificación de pingüinos y albatros. “Gracias a los Zodiac y a un equipo de expedición muy preparado, los pasajeros pueden vivir la Antártica muy de cerca”, destaca.



Cómo participar



Las inscripciones para las fechas clasificatorias ya están abiertas. Quienes ganen en cada sede avanzarán a la final nacional, donde competirán por el premio mayor del certamen.



Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en https://torneos.withinplaygames.com.

