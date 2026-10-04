LIBRO ANALIZA QUÉ BUSCAN LOS CHILENOS SOBRE LA ANTÁRTICA EN INTERNET

¿Qué buscan las personas cuando quieren saber más sobre la Antártica? Esa pregunta dio origen a “Clics Antárticos: un continente que pocos visitan y muchos guglean”, libro de la periodista científica María Pastora Sandoval que analiza el interés por el continente blanco a partir de las búsquedas realizadas en internet.

La investigación utiliza cinco años de registros de Google Trends y compara las búsquedas relacionadas con la Antártica en cinco ciudades consideradas puertas de entrada al continente, entre ellas Punta Arenas, Ushuaia, Hobart, Christchurch y Ciudad del Cabo. El análisis también considera grandes capitales como Nueva York, Londres, Moscú, Tokio y Delhi.

Entre sus resultados, la investigación identifica distintos perfiles de personas interesadas en la Antártica, vinculados a aspectos identitarios, educativos y de curiosidad general. También establece particularidades en las búsquedas realizadas desde Punta Arenas, donde, de acuerdo con el análisis, las consultas presentan una mayor intensidad cuando ocurre algún hecho relevante relacionado con el continente.

Otro de los hallazgos apunta al uso de los términos “Antártica” y “Antártida” en Chile. Según el estudio, solo las regiones de Magallanes, Metropolitana y La Araucanía muestran una preferencia por el término oficial “Antártica”, lo que plantea diferencias territoriales en la manera de referirse al continente.

Sandoval es fundadora de Mirador Antártico y ha desarrollado parte de su trayectoria profesional vinculada a la comunicación regional y la divulgación antártica. También fue presidenta de ARCHI Magallanes, siendo la primera mujer periodista en encabezar el comité regional de la Asociación de Radiodifusores de Chile.

La investigación fue presentada en agosto de 2026 durante la XII Conferencia Científica Abierta del SCAR, realizada en Oslo, Noruega. En esa instancia, Sandoval además participó como coorganizadora de un panel dedicado a modelos educativos para comprender la Antártica.

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