Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

13 de noviembre de 2026

RESCATAN CON VIDA A LOS DOS TRIPULANTES DE LA LANCHA "JORGE MIGUEL I" EN LAS ISLAS CHARLES

Tras recibir la información de familiares, la Gobernación Marítima de Punta Arenas activó un caso de búsqueda y salvamento y desplegó medios marítimos y aéreos. Zarparon las unidades marítimas (LPM) 4407 "Cabo Froward" y la Lancha de Servicio General (LSG) 1619 "Punta Arenas".

El operativo de busqueda y salvamento marítimo se activo en horas de la madrugada
A las 00:45 horas de este viernes se activó un operativo de búsqueda y salvamento marítimo. Familiares de los dos tripulantes de la lancha a motor "Jorge Miguel I" contactaron a la Autoridad Marítima. Habían recibido un mensaje de audio que advertía que la embarcación se estaba hundiendo en el sector sur de las islas Charles, en pleno Estrecho de Magallanes y a unos 160 kilómetros de Punta Arenas. Desde ese momento comenzó una noche larga de búsqueda, que terminó con la mejor noticia posible: ambos hombres fueron encontrados con vida y en buenas condiciones de salud.
Una noche de búsqueda y coordinaciones

Tras recibir la información de familiares, la Gobernación Marítima de Punta Arenas activó un caso de búsqueda y salvamento y desplegó medios marítimos y aéreos. Zarparon las unidades marítimas (LPM) 4407 "Cabo Froward" y la Lancha de Servicio General (LSG) 1619 "Punta Arenas".

A su vez, despegó la aeronave naval N-265 y rastreó el área sin encontrar restos náufragos ni señales de contaminación. Mientras tanto, la Autoridad Marítima coordinó la búsqueda con las embarcaciones que navegaban cerca. Esa red de apoyo resultó decisiva.

Cerca de las 09:00 horas, el patrón de la lancha a motor "Ignacio II" informó que había ubicado a los dos tripulantes en tierra, en las islas Charles. Ambos vestían trajes de buceo. Hoy permanecen a bordo de esa embarcación, que está fondeada en Paso Oeste, al norte de las islas.

Alivio, gratitud y un llamado a la prevención

La LSG "Punta Arenas" está en Bahía Fortescue, esperando que mejoren las condiciones meteorológicas para trasladar a ambos tripulantes a Punta Arenas.

La Teniente Segundo Litoral Camila Rojas destacó el papel de los navegantes civiles: "La Autoridad Marítima agradece la colaboración de las distintas embarcaciones civiles en el área, las cuales al recibir la información se sumaron a las coordinaciones y despliegues en este operativo de búsqueda y salvamento marítimo, reiterando reforzar las medidas de seguridad en operaciones pesqueras".

En tierra, la angustia de la madrugada se convirtió en alivio. María Antonia Cárdenas, madre de uno de los tripulantes, dijo: "Agradecemos la acogida que nos dio la Gobernación Marítima. Gracias a Dios todo salió bien y estamos muy contentos, agradecidos por toda la ayuda que nos prestaron durante toda la noche".

La Autoridad Marítima reiteró que es necesario respetar las medidas de seguridad y la reglamentación vigente para las operaciones de pesca.
¿puede Argentina detener un buque chileno que abastece las islas

RUTA ENTRE PUNTA ARENAS Y MALVINAS: ¿PUEDE ARGENTINA DETENER UN BUQUE CHILENO?

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

RUTA VICUÑA-YENDEGAIA PROYECTA SU CONEXIÓN DEFINITIVA PARA DICIEMBRE DE 2029 Y ABRE NUEVAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

El Gobierno busca adelantar su materialización mediante nuevas estrategias de trabajo y una mayor capacidad operativa, con el propósito de concretar la unión terrestre entre el norte y el sur de Tierra del Fuego durante diciembre de 2029.

vicuñayendegaia
nuestrospodcast
El operativo de busqueda y salvamento marítimo se activo en horas de la madrugada

RESCATAN CON VIDA A LOS DOS TRIPULANTES DE LA LANCHA "JORGE MIGUEL I" EN LAS ISLAS CHARLES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
El operativo de busqueda y salvamento marítimo se activo en horas de la madrugada

RESCATAN CON VIDA A LOS DOS TRIPULANTES DE LA LANCHA "JORGE MIGUEL I" EN LAS ISLAS CHARLES

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
jornadas2026

CON CINCO PREMIOS Y BONOS A $2.000 CONTINÚA LA RIFA DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN 2026

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PDI

JEFE DE LA BRILAC DETALLA EL RASTREO DE DINERO ILÍCITO Y LA OPERACIÓN LEGADO AUSTRAL EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.