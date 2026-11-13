RESCATAN CON VIDA A LOS DOS TRIPULANTES DE LA LANCHA "JORGE MIGUEL I" EN LAS ISLAS CHARLES

A las 00:45 horas de este viernes se activó un operativo de búsqueda y salvamento marítimo. Familiares de los dos tripulantes de la lancha a motor "Jorge Miguel I" contactaron a la Autoridad Marítima. Habían recibido un mensaje de audio que advertía que la embarcación se estaba hundiendo en el sector sur de las islas Charles, en pleno Estrecho de Magallanes y a unos 160 kilómetros de Punta Arenas. Desde ese momento comenzó una noche larga de búsqueda, que terminó con la mejor noticia posible: ambos hombres fueron encontrados con vida y en buenas condiciones de salud.

Una noche de búsqueda y coordinaciones





Tras recibir la información de familiares, la Gobernación Marítima de Punta Arenas activó un caso de búsqueda y salvamento y desplegó medios marítimos y aéreos. Zarparon las unidades marítimas (LPM) 4407 "Cabo Froward" y la Lancha de Servicio General (LSG) 1619 "Punta Arenas".





A su vez, despegó la aeronave naval N-265 y rastreó el área sin encontrar restos náufragos ni señales de contaminación. Mientras tanto, la Autoridad Marítima coordinó la búsqueda con las embarcaciones que navegaban cerca. Esa red de apoyo resultó decisiva.





Cerca de las 09:00 horas, el patrón de la lancha a motor "Ignacio II" informó que había ubicado a los dos tripulantes en tierra, en las islas Charles. Ambos vestían trajes de buceo. Hoy permanecen a bordo de esa embarcación, que está fondeada en Paso Oeste, al norte de las islas.

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Alivio, gratitud y un llamado a la prevención

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La LSG "Punta Arenas" está en Bahía Fortescue, esperando que mejoren las condiciones meteorológicas para trasladar a ambos tripulantes a Punta Arenas.





La Teniente Segundo Litoral Camila Rojas destacó el papel de los navegantes civiles: "La Autoridad Marítima agradece la colaboración de las distintas embarcaciones civiles en el área, las cuales al recibir la información se sumaron a las coordinaciones y despliegues en este operativo de búsqueda y salvamento marítimo, reiterando reforzar las medidas de seguridad en operaciones pesqueras".





En tierra, la angustia de la madrugada se convirtió en alivio. María Antonia Cárdenas, madre de uno de los tripulantes, dijo: "Agradecemos la acogida que nos dio la Gobernación Marítima. Gracias a Dios todo salió bien y estamos muy contentos, agradecidos por toda la ayuda que nos prestaron durante toda la noche".

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La Autoridad Marítima reiteró que es necesario respetar las medidas de seguridad y la reglamentación vigente para las operaciones de pesca.