162 EMPRESAS DE MAGALLANES POSTULARON AL SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN, VINCULADO A 1.161 NUEVOS TRABAJADORES

La autoridad regional abordó las cifras del mercado laboral, los resultados del subsidio a la contratación, los desafíos en materia de seguridad laboral y las iniciativas para anticipar las necesidades de trabajadores de los próximos proyectos de inversión.

El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, entregó un balance de la situación del empleo en la región durante su participación en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, instancia en la que revisó los resultados del subsidio a la contratación, las cifras de desempleo y los principales desafíos que enfrenta el mercado laboral regional.

Uno de los aspectos destacados fue el alcance de las postulaciones al subsidio a la contratación, iniciativa que registra la participación de 162 empresas en Magallanes y que se relaciona con 1.161 trabajadores incorporados mediante nuevas contrataciones. De ese total, 530 corresponden a mujeres y 631 a hombres.

La autoridad precisó que estas cifras dan cuenta de las nuevas incorporaciones laborales vinculadas a las empresas postulantes, sin que ello signifique necesariamente que todas las solicitudes hayan sido adjudicadas. Asimismo, indicó que el plazo para postular al beneficio se extendió durante noviembre, por lo que reiteró el llamado a los empleadores de la región a informarse y aprovechar esta herramienta de apoyo al empleo.

Respecto de la continuidad del subsidio durante 2027, explicó que todavía no existe certeza, debido a que su eventual renovación dependerá de las definiciones que se adopten durante el proceso presupuestario a nivel nacional.

Desempleo baja, pero preocupa el aumento de la informalidad

En relación con el panorama laboral regional, Salas revisó los resultados correspondientes al trimestre móvil julio-septiembre, período en que la tasa de desocupación llegó al 6,4%. La cifra representa una disminución respecto del 6,9% registrado en el trimestre anterior y también una baja de 0,1 puntos porcentuales en comparación con igual período del año pasado.

Sin embargo, uno de los factores que genera preocupación es el comportamiento del empleo informal, cuya tasa alcanzó el 20,2%. Según el análisis presentado por la autoridad, parte del aumento de la ocupación estaría siendo absorbido por actividades informales, situación que plantea desafíos para la generación de puestos de trabajo con condiciones laborales adecuadas y protección social.

En cuanto a otros indicadores, durante la entrevista se mencionó una tasa de participación laboral del 68% y una tasa de ocupación del 63,6%, cifras que permiten observar el comportamiento de la fuerza de trabajo en Magallanes.

Construcción y comercio entre los sectores que generan preocupación

Al analizar el comportamiento de las distintas actividades económicas, el seremi identificó avances en sectores como educación y construcción, aunque advirtió que el crecimiento del empleo en esta última área debe observarse con atención debido a su relación con la informalidad laboral.

La falta de obras públicas y privadas ha incidido en la actividad de la construcción, dificultando que las empresas mantengan o amplíen sus equipos de trabajo. Esta situación también puede favorecer la aparición de empleos informales, especialmente cuando las oportunidades laborales no se desarrollan mediante relaciones contractuales estables.

En el caso del comercio, la autoridad manifestó preocupación por la disminución de puestos de trabajo, considerando que se trata de una actividad relevante para la economía regional y particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Durante la conversación también se abordaron las dificultades que algunos empleadores han manifestado en relación con la implementación de la jornada laboral de 40 horas. Entre ellas, se encuentra la necesidad de incorporar un segundo trabajador para cubrir los horarios de funcionamiento de determinados establecimientos.

En ese contexto, se revisó la discusión legislativa sobre mecanismos de adaptabilidad laboral, que busca ampliar el período de referencia para el cálculo de la jornada y permitir acuerdos entre empleadores y trabajadores para distribuir las horas de trabajo, compensarlas posteriormente o recuperarlas mediante días de descanso, de acuerdo con las condiciones que establezca la normativa.

Seguridad laboral y nuevas exigencias de capacitación

Otro de los temas abordados fue la seguridad y salud en el trabajo, especialmente en actividades como las portuarias y la construcción. En este ámbito, la Seremi del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral han desarrollado visitas a empresas y obras para promover mejores condiciones de higiene y seguridad.

La actividad portuaria representa una fuente importante de empleo para Magallanes, pero también presenta riesgos asociados a las características de las labores que se desarrollan en ese sector. Por esta razón, las acciones de prevención buscan reforzar la responsabilidad de empleadores y trabajadores en la identificación de peligros y la aplicación de medidas de protección.

Durante la entrevista también se abordaron los cambios vinculados al Decreto Supremo N° 44, cuya entrada en vigencia y nuevas disposiciones buscan fortalecer la gestión preventiva en los lugares de trabajo. La autoridad explicó que la normativa incorpora mayores exigencias y formaliza materias relacionadas con la prevención de riesgos y la capacitación de los trabajadores.

En este punto, también aclaró que las labores de fiscalización de las condiciones laborales corresponden a la Dirección del Trabajo, mientras que la Seremi cumple un rol de coordinación, promoción y articulación de las políticas públicas del sector.

Empleo 360 busca anticipar las necesidades laborales de la región

Entre las iniciativas destinadas a mejorar la empleabilidad, Salas destacó la estrategia Empleo 360, orientada a coordinar el trabajo de distintas instituciones y servicios públicos vinculados con la capacitación, certificación de competencias y análisis del mercado laboral.

La propuesta considera la articulación de organismos como SENCE, ChileValora y el Observatorio Laboral, además de herramientas de información que permiten identificar proyectos de inversión y estimar sus futuras necesidades de contratación.

Uno de los objetivos centrales es anticiparse a la demanda de trabajadores que generarán las iniciativas productivas en Magallanes, de manera que la capacitación de la población local pueda comenzar antes de que las empresas requieran incorporar personal.

Como ejemplo, se planteó el caso de una empresa que proyecta iniciar una obra y que necesitará contratar a 26 instaladores de cerámica. A través de la coordinación institucional y el análisis anticipado de esa demanda, se busca preparar a trabajadores de la región para que puedan acceder a esas oportunidades laborales cuando se concrete el proyecto.

En esa misma línea, se mencionó el funcionamiento de Radar Laboral, herramienta que permite recopilar información sobre proyectos de inversión y sus proyecciones de empleo, contribuyendo a orientar las decisiones de capacitación y formación de capital humano.

Capacitación y empleo formal entre los principales desafíos

Al realizar un balance de las dificultades que enfrenta Magallanes, el seremi planteó la necesidad de avanzar en la generación de empleos formales, fortalecer la capacitación y ampliar las oportunidades de certificación de competencias laborales.

La coordinación entre los servicios públicos, el Gobierno Regional y los distintos actores del mundo productivo aparece como un elemento central para responder a las necesidades de los sectores económicos y mejorar la preparación de los trabajadores locales.

En este escenario, el fortalecimiento del Consejo Regional de Capacitación y la implementación de estrategias como Empleo 360 buscan vincular de mejor manera la formación laboral con las necesidades reales de las empresas y los proyectos que se desarrollarán en el territorio.

Finalmente, Salas manifestó una perspectiva de mejoría para las cifras laborales durante 2027, aunque reconoció que los resultados podrían no reflejarse necesariamente durante los primeros meses del año. También enfatizó que los desafíos del empleo regional requieren continuidad y coordinación entre las distintas administraciones e instituciones del Estado.

La entrevista concluyó con un nuevo llamado a las empresas de Magallanes a revisar los requisitos y plazos del subsidio a la contratación, considerando su potencial aporte a la generación de nuevas oportunidades laborales en la región.



