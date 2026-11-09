COSTANERA ES TUYA CONVOCÓ A FAMILIAS Y DEPORTISTAS PESE AL VIENTO EN PUNTA ARENAS

Ni el viento detuvo a los vecinos y visitantes que participaron este domingo en una nueva jornada de la "Costanera es Tuya", iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Unidad de Deportes, para promover la actividad física al aire libre y los estilos de vida saludable.





Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas, la costanera se convirtió en un espacio para el deporte y la recreación, con actividades como trote, ciclismo, patinaje y una clase de zumba a cargo de la profesora Lidia Runil.

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El alcalde Claudio Radonich destacó la respuesta de la comunidad, señalando que, pese a las condiciones climáticas, muchas personas llegaron a disfrutar de la actividad. "Es parte de las características de vivir en nuestra ciudad, así que estamos contentos, y desde ya la invitación para diciembre en un nuevo domingo que vamos a hacer la costanera y esperemos con menos viento".





Por su parte, Jonathan Mansilla, encargado de la Fundación de Deportes del municipio, valoró la convocatoria y dijo que "vamos a estar con una corrida también de perros, familiar, para que la gente pueda acercarse con su mascota y disfrutar de esta temporada acá en Punta Arenas, que esperamos que el tiempo nos acompañe".

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La iniciativa también fue destacada por Sandra Jeria, participante de la actividad, quien calificó la propuesta como "fantástica" y extendió una invitación a la comunidad: "Invito a las familias, a los niños y a las mujeres a que vengan a la costanera".

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La próxima edición de la Costanera es Tuya se realizará el domingo 6 de diciembre, con nuevas actividades para disfrutar en familia y seguir dando vida a la costanera de Punta Arenas.