9 de noviembre de 2026
COSTANERA ES TUYA CONVOCÓ A FAMILIAS Y DEPORTISTAS PESE AL VIENTO EN PUNTA ARENAS
La iniciativa municipal permitió disfrutar de una mañana de actividad física, con trote, ciclismo, patinaje y zumba en la explanada de las Letras.
Ni el viento detuvo a los vecinos y visitantes que participaron este domingo en una nueva jornada de la "Costanera es Tuya", iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Unidad de Deportes, para promover la actividad física al aire libre y los estilos de vida saludable.
Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas, la costanera se convirtió en un espacio para el deporte y la recreación, con actividades como trote, ciclismo, patinaje y una clase de zumba a cargo de la profesora Lidia Runil.
El alcalde Claudio Radonich destacó la respuesta de la comunidad, señalando que, pese a las condiciones climáticas, muchas personas llegaron a disfrutar de la actividad. "Es parte de las características de vivir en nuestra ciudad, así que estamos contentos, y desde ya la invitación para diciembre en un nuevo domingo que vamos a hacer la costanera y esperemos con menos viento".
Por su parte, Jonathan Mansilla, encargado de la Fundación de Deportes del municipio, valoró la convocatoria y dijo que "vamos a estar con una corrida también de perros, familiar, para que la gente pueda acercarse con su mascota y disfrutar de esta temporada acá en Punta Arenas, que esperamos que el tiempo nos acompañe".
La iniciativa también fue destacada por Sandra Jeria, participante de la actividad, quien calificó la propuesta como "fantástica" y extendió una invitación a la comunidad: "Invito a las familias, a los niños y a las mujeres a que vengan a la costanera".
La próxima edición de la Costanera es Tuya se realizará el domingo 6 de diciembre, con nuevas actividades para disfrutar en familia y seguir dando vida a la costanera de Punta Arenas.
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