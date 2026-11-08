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8 de noviembre de 2026

RÉQUIEM DE MOZART REUNIÓ A 78 ARTISTAS EN EL TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

​El concierto “Réquiem Mozart de Magallanes para el Mundo” se presentó este sábado 7 de noviembre en el marco de la Cartelera Cultural 2026, con la participación del Coro de la Universidad de Magallanes, la Orquesta Mozart Aeternum y solistas vocales.

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Con una convocatoria que llenó el Teatro Municipal José Bohr, se realizó este sábado 7 de noviembre el concierto “Réquiem Mozart de Magallanes para el Mundo”, una presentación que reunió a 78 artistas en torno a la obra del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, en el marco de los 270 años de su natalicio.

La presentación estuvo bajo la dirección del maestro Nicolás Petrovich y contó con la participación del Coro de la Universidad de Magallanes, la Orquesta Mozart Aeternum y solistas vocales, en una puesta en escena de gran formato que destacó el trabajo de músicos y artistas regionales.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la convocatoria y el nivel artístico del espectáculo, destacando la participación de talentos locales y la respuesta del público. Asimismo, manifestó su satisfacción por el desarrollo de la Cartelera Cultural 2026 y las próximas actividades programadas.

Entre los asistentes, Miguel Prieto calificó la experiencia como “fantástica” y destacó la emoción que le produjo la presentación. Por su parte, Claudia Petrovich expresó su orgullo por que un espectáculo de estas características se realizara en Punta Arenas y valoró el nivel profesional de sus participantes.

La programación de la Cartelera Cultural 2026 continuará durante las próximas semanas con nuevas presentaciones abiertas a la comunidad, entre ellas la Gala del Coro del Teatro Municipal, el concierto Magallánicos por el Mundo y el estreno musical de la adaptación de La Novicia Rebelde.


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DUODÉCIMA CONVENCIÓN DE CIRCO DEL FIN DEL MUNDO REÚNE A ARTISTAS NACIONALES Y REGIONALES EN PUNTA ARENAS

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​El concierto “Réquiem Mozart de Magallanes para el Mundo” se presentó este sábado 7 de noviembre en el marco de la Cartelera Cultural 2026, con la participación del Coro de la Universidad de Magallanes, la Orquesta Mozart Aeternum y solistas vocales.

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