RÉQUIEM DE MOZART REUNIÓ A 78 ARTISTAS EN EL TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

Con una convocatoria que llenó el Teatro Municipal José Bohr, se realizó este sábado 7 de noviembre el concierto “Réquiem Mozart de Magallanes para el Mundo”, una presentación que reunió a 78 artistas en torno a la obra del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, en el marco de los 270 años de su natalicio.

La presentación estuvo bajo la dirección del maestro Nicolás Petrovich y contó con la participación del Coro de la Universidad de Magallanes, la Orquesta Mozart Aeternum y solistas vocales, en una puesta en escena de gran formato que destacó el trabajo de músicos y artistas regionales.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la convocatoria y el nivel artístico del espectáculo, destacando la participación de talentos locales y la respuesta del público. Asimismo, manifestó su satisfacción por el desarrollo de la Cartelera Cultural 2026 y las próximas actividades programadas.

Entre los asistentes, Miguel Prieto calificó la experiencia como “fantástica” y destacó la emoción que le produjo la presentación. Por su parte, Claudia Petrovich expresó su orgullo por que un espectáculo de estas características se realizara en Punta Arenas y valoró el nivel profesional de sus participantes.

La programación de la Cartelera Cultural 2026 continuará durante las próximas semanas con nuevas presentaciones abiertas a la comunidad, entre ellas la Gala del Coro del Teatro Municipal, el concierto Magallánicos por el Mundo y el estreno musical de la adaptación de La Novicia Rebelde.

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