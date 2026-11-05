INACH CELEBRA EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA CON UNA RENOVADA SECCIÓN DE DESCARGA DE MATERIAL EDUCATIVO

En el marco de la celebración del Día de la Antártica Chilena, el Instituto Antártico Chileno (INACH) anunció una importante actualización en su sitio web (www.inach.cl), que a partir de hoy cuenta con una renovada y completa sección dedicada exclusivamente a la descarga de material educativo para acercar la ciencia polar a las escuelas de todo el país.

El nuevo espacio digital permite a los usuarios acceder de manera gratuita a una amplia variedad de recursos, entre los que destacan mapas actualizados, láminas didácticas, textos informativos y manuales de actividades. Esta iniciativa nace con el objetivo de facilitar la labor de los profesores y profesoras, quienes ahora podrán ubicar bibliografía antártica en un solo lugar, permitiéndoles planificar y desarrollar clases mucho más dinámicas, interactivas y amenas.

Uno de los grandes atractivos de esta actualización son los textos ilustrados, como la "Enciclopedia Visual de la Antártica", la "Pequeña Enciclopedia Antártica" y las "Orientaciones para la integración de la Antártica en el currículum educativo chileno", presentados recientemente. Con un diseño atractivo y un lenguaje accesible, estos documentos están pensados para enseñar a las y los estudiantes no solo la importancia global que tiene la Antártica para el planeta, sino también para comprender su profunda relevancia estratégica y medioambiental para nuestro país.

Camilo Avendaño, profesional del área de Educación del INACH, señaló que "a través de estos recursos, las y los alumnos podrán descubrir cómo el territorio helado regula nuestro clima y es un motor fundamental para la rica productividad de nuestros mares y tierras. Es vital que las nuevas generaciones entiendan que lo que ocurre en la Antártica tiene un impacto directo en nuestra vida diaria", agrega Avendaño.

Con esta actualización, el INACH reafirma su compromiso con la educación y la divulgación científica, invitando a toda la comunidad escolar a navegar por su sitio web y hacer de la Antártica un tema protagonista en las aulas de Chile.

"Renovar nuestra plataforma educativa era una prioridad para que docentes y estudiantes de todo el país puedan descargar todo el material de forma rápida y centralizada. Con esta nueva sección en nuestra web, facilitamos su labor para que la ciencia polar llegue de manera didáctica a todas las aulas del país. Lanzar esta herramienta justo en el Mes de la Antártica Chilena es nuestra gran invitación para que las escuelas celebren conociendo el Continente Blanco, especialmente este año en que, por primera vez, se ha incorporado esta efeméride en el calendario escolar nacional", subraya Andrea Peña, jefa del Departamento de Comunicaciones y Educación.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).