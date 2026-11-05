Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

5 de noviembre de 2026

INACH CELEBRA EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA CON UNA RENOVADA SECCIÓN DE DESCARGA DE MATERIAL EDUCATIVO

​A partir de este 6 de noviembre, docentes y estudiantes de todo el país podrán acceder de forma liberada a mapas, láminas y manuales gratuitos para llevar la Antártica a las aulas.

Paisaje antártico

En el marco de la celebración del Día de la Antártica Chilena, el Instituto Antártico Chileno (INACH) anunció una importante actualización en su sitio web (www.inach.cl), que a partir de hoy cuenta con una renovada y completa sección dedicada exclusivamente a la descarga de material educativo para acercar la ciencia polar a las escuelas de todo el país.

El nuevo espacio digital permite a los usuarios acceder de manera gratuita a una amplia variedad de recursos, entre los que destacan mapas actualizados, láminas didácticas, textos informativos y manuales de actividades. Esta iniciativa nace con el objetivo de facilitar la labor de los profesores y profesoras, quienes ahora podrán ubicar bibliografía antártica en un solo lugar, permitiéndoles planificar y desarrollar clases mucho más dinámicas, interactivas y amenas.

Uno de los grandes atractivos de esta actualización son los textos ilustrados, como la "Enciclopedia Visual de la Antártica", la "Pequeña Enciclopedia Antártica" y las "Orientaciones para la integración de la Antártica en el currículum educativo chileno", presentados recientemente. Con un diseño atractivo y un lenguaje accesible, estos documentos están pensados para enseñar a las y los estudiantes no solo la importancia global que tiene la Antártica para el planeta, sino también para comprender su profunda relevancia estratégica y medioambiental para nuestro país.

Camilo Avendaño, profesional del área de Educación del INACH, señaló que "a través de estos recursos, las y los alumnos podrán descubrir cómo el territorio helado regula nuestro clima y es un motor fundamental para la rica productividad de nuestros mares y tierras. Es vital que las nuevas generaciones entiendan que lo que ocurre en la Antártica tiene un impacto directo en nuestra vida diaria", agrega Avendaño.

Con esta actualización, el INACH reafirma su compromiso con la educación y la divulgación científica, invitando a toda la comunidad escolar a navegar por su sitio web y hacer de la Antártica un tema protagonista en las aulas de Chile.

"Renovar nuestra plataforma educativa era una prioridad para que docentes y estudiantes de todo el país puedan descargar todo el material de forma rápida y centralizada. Con esta nueva sección en nuestra web, facilitamos su labor para que la ciencia polar llegue de manera didáctica a todas las aulas del país. Lanzar esta herramienta justo en el Mes de la Antártica Chilena es nuestra gran invitación para que las escuelas celebren conociendo el Continente Blanco, especialmente este año en que, por primera vez, se ha incorporado esta efeméride en el calendario escolar  nacional", subraya Andrea Peña, jefa del Departamento de Comunicaciones y Educación.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).


medicoteleton

MÁS DE 32 MIL PACIENTES RECIBEN ATENCIÓN DE TELETÓN: DIRECTOR MÉDICO LLAMA A SUMARSE A LA CRUZADA SOLIDARIA DE ESTE 6 Y 7 DE NOVIEMBRE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

CARABINEROS, PDI Y POLICÍA MARÍTIMA DESARROLLAN OPERATIVO INTERAGENCIAL CON FOCO EN ÓRDENES JUDICIALES VIGENTES Y CONTROL MIGRATORIO

Leer Más

El servicio conjunto buscó fortalecer la seguridad pública mediante acciones coordinadas de fiscalización y control en la Región de Magallanes.

operativoseguridad05112026
nuestrospodcast
guanaco faenado ilegalmente

DETIENEN A SEIS PERSONAS POR PRESUNTA CAZA ILEGAL DE GUANACO EN PARQUE KARUKINKA

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
Paisaje antártico

INACH CELEBRA EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA CON UNA RENOVADA SECCIÓN DE DESCARGA DE MATERIAL EDUCATIVO

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
operativoseguridad05112026

CARABINEROS, PDI Y POLICÍA MARÍTIMA DESARROLLAN OPERATIVO INTERAGENCIAL CON FOCO EN ÓRDENES JUDICIALES VIGENTES Y CONTROL MIGRATORIO

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
AE1

ESTUDIANTES DE INACAP IMPULSAN RECUPERACIÓN DE LA PLAZA SIMÓN BOLÍVAR EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.