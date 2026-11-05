PABLO BENDERSKY CAUTIVÓ AL PÚBLICO PUNTARENENSE

Con una propuesta musical que transitó desde los clásicos hasta reconocidos éxitos de Queen y The Beatles, el pianista chileno Pablo Bendersky ofreció un concierto en el Teatro Municipal "José Bohr" de Punta Arenas, esto en el marco de la cartelera de piano del municipio.

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"Fue un show distinto tal como lo anunciamos, temas más poperos, más clásicos. Es un muy virtuoso pianista chileno que también le dio una suerte de espectáculo a su interpretación, así que estamos muy contentos de continuar con esta cartera de piano que se inserta en nuestra cartera cultural, pero sobre todo también de ir innovando", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

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Tras su presentación, Bendersky expresó su satisfacción por tocar en el recinto municipal y destacó las condiciones del Bechstein D 282 y la acústica de la sala. "Ha sido maravilloso poder tocar en este teatro, que es, si mal no recuerdo, el teatro con el piano de concierto más austral del mundo. Eso dice mucho, muy especial. Con un público tan cálido y tan agradecido. La verdad es que todavía estoy con la adrenalina de este fabuloso concierto, así que estoy muy contento de haber estado acá", comentó.

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Por su parte, Romina Torres describió el concierto como emocionante: "Me llegó al alma la vibración del piano, la sensación que enciende absolutamente todo el concierto, no hay palabra para poder describir la pasión y el arte que sentía el artista. Yo creo que trasladó más allá de la vibración, su espíritu y su forma de interpretación. Fue increíble, me encantó".

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Con esta presentación, el municipio de Punta Arenas continúa fortaleciendo su cartelera cultural y generando espacios para que la comunidad disfrute de espectáculos musicales de distintos estilos, aprovechando las cualidades de un instrumento que se ha convertido en un importante protagonista de la actividad artística local.