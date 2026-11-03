MÁS DE 100 JÓVENES ACTÚAN EN EL X ENCUENTRO REGIONAL DE TEATRO ESTUDIANTIL EN MAGALLANES

​Durante la mañana de este martes, arrancó oficialmente la décima edición del Encuentro Regional de Teatro Estudiantil "Aristóteles España Pérez". En una primera jornada que fluyó entre risas, aplausos y el talento de los estudiantes, se escenificaron las primeras obras de la cartelera.



El certamen reúne a más de 100 alumnas y alumnos en escena, congregando el entusiasmo, la energía y la creatividad de futuras actrices y actores provenientes de Puerto Williams, Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas. Organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, el evento contempla la representación de 21 obras teatrales desarrolladas en 13 establecimientos educacionales de la región.



"La presencia del teatro en las aulas no es un complemento, es una necesidad educativa. Las artes escénicas entregan a niños y jóvenes un refugio para la creatividad y herramientas invaluables para la vida, fortaleciendo su autoestima y su empatía. Este encuentro es la prueba de que el arte transforma la educación y construye mejores comunidades", comentó el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido.



La gran fiesta escénica continuará la tarde de este martes y se extenderá durante todo el miércoles, de 09.30 a 13.00 y de 14.30 a 18.45 horas. La locación para vivir esta experiencia son las dependencias del espacio Circo del Sur, ubicado en la calle O'Higgins N°655, en la ciudad de Punta Arenas. Las funciones son abiertas a toda la comunidad y de acceso completamente gratuito.



Colegio Miguel de Cervantes, Colegio Nobelius, Liceo Luis Alberto Barrera, INSUCO, Escuela Pedro Pablo Lemaitre, Espacio Cultural Casa Nómada, Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa y Colegio Alemán de Punta Arenas; Escuela Capitán Juan Ladrillero, Colegio Puerto Natales y la Escuela Bernardo O'Higgins, de la capital de la provincia de Última Esperanza; Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, de Porvenir, y el Liceo Bicentenario Donald Mc-Intyre Griffiths de Puerto Williams, son las instituciones presentes en el certamen.



