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1 de noviembre de 2026

MUNICIPALIDAD DE NATALES IMPULSA PROYECTO DE PUERTO SECO PARA RETIRAR CAMIONES DE ALTO TONELAJE DEL RADIO URBANO

​La iniciativa busca reducir el deterioro de las calles, disminuir la congestión vehicular y proteger el borde costero de Puerto Natales. El municipio plantea coordinar un trabajo con transportistas, empresas portuarias y autoridades para evaluar su viabilidad.

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La Municipalidad de Natales inició gestiones para impulsar la creación de un Puerto Seco, infraestructura que permitiría trasladar las operaciones de carga pesada fuera del radio urbano y del borde costero. La propuesta busca responder al aumento de las actividades comerciales y logísticas, junto con los problemas de congestión y deterioro de las vías de la comuna.

Desde el municipio señalaron que el tránsito constante de camiones de alto tonelaje ha contribuido al desgaste del pavimento y afecta la conectividad de distintos sectores de la ciudad. Además, plantearon la necesidad de resguardar las rutas utilizadas por el nuevo sistema de transporte público y evitar que las operaciones de carga interfieran con la movilidad de los habitantes.

La alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, sostuvo que es necesario avanzar en el análisis de alternativas que permitan compatibilizar la actividad portuaria con la calidad de vida de los vecinos. En esa línea, indicó que una eventual infraestructura de este tipo debe evaluarse mediante antecedentes técnicos y coordinación entre las autoridades, organismos competentes y el sector privado.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Agrupación de Camioneros de Puerto Natales y APSIA AG, organizaciones que ya han sostenido reuniones con el municipio. Entre los aspectos que deberán analizarse están los posibles emplazamientos, la conectividad, la demanda de transporte de carga y los requerimientos técnicos, ambientales y financieros del proyecto.

La Municipalidad busca convocar a las autoridades regionales y nacionales, empresas portuarias y transportistas para establecer una hoja de ruta que permita determinar la viabilidad de la propuesta. El objetivo es avanzar hacia una solución logística que contribuya al ordenamiento del tránsito de carga y al resguardo de la infraestructura urbana y el borde costero de Puerto Natales.


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