CONFEDERACIÓN CENTRO SUR ADVIERTE POSIBLE PARALIZACIÓN SI NO EXISTEN SOLUCIONES PARA LAS PYMES CAMIONERAS

La preocupación por el sostenido incremento del precio de los combustibles, el impacto económico que enfrenta el transporte de carga y las dificultades que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas del rubro fueron los principales temas abordados esta mañana por el presidente de UTRAMAG, Jaime Cárdenas, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, realizada este viernes 30 de octubre, el dirigente gremial también entregó detalles sobre el avance del proyecto de conectividad Chile por Chile, las gestiones para facilitar el tránsito de camiones por la Carretera Austral y las conversaciones que mantienen las organizaciones de transportistas con el Ejecutivo.

Cárdenas sostuvo que el escenario económico del sector se ha vuelto cada vez más complejo, particularmente para los transportistas de la Patagonia, quienes deben recorrer mayores distancias, enfrentar costos adicionales de operación y, en algunos casos, abastecerse de combustible fuera del país.

Chile por Chile: avanzan trabajos de pavimentación en la Carretera Austral

Uno de los primeros asuntos abordados fue el estado de avance del proyecto Chile por Chile, iniciativa que busca fortalecer la conectividad terrestre y marítima a través del territorio nacional, incorporando la Carretera Austral y los tramos marítimos necesarios para conectar con Magallanes.

Al respecto, el presidente de UTRAMAG informó que existen avances en las obras de pavimentación en el sector cercano a Cochrane, donde ya comenzaron los trabajos correspondientes a los primeros 17 kilómetros.

Según explicó, hace aproximadamente dos semanas sostuvo contacto con Renzo Sander, encargado de la Carretera Austral, instancia en la que pudo conocer el estado de ejecución de las obras.

“Se está trabajando bien, gracias a Dios se está trabajando full, ya se comenzó la pavimentación de los primeros 17 km que están cercanos a Cochrane. Y el avance que se proyecta en estos 17 km es alrededor de 300 m por día”, señaló.

El dirigente agregó que el interés por utilizar esta ruta ha comenzado a aumentar entre transportistas de Magallanes y de otras regiones, especialmente entre quienes realizan viajes de carga hacia Puerto Natales y buscan alternativas de conectividad para sus operaciones.

Sin embargo, advirtió que actualmente existe una dificultad importante en el cruce marítimo entre Puerto Natales y Yungay, debido a la capacidad de la embarcación disponible y al aumento de la demanda durante la temporada alta.

“Ahora nuestro cuello de botella en este momento es el cruce de la barcaza, ya de Natales a Yungay. Es una barcaza de un calado menor. Estamos hablando de 190 m lineales aproximadamente”, explicó.

Cárdenas indicó que, debido al incremento del turismo durante esta época, existe preocupación por la disponibilidad de espacios para los camiones, ya que los pasajeros que utilizan el servicio también demandan una parte importante de la capacidad de transporte.

Por esta razón, UTRAMAG sostuvo una reunión con TABSA para plantear la situación y actualmente busca concretar un encuentro con la Secretaría Regional Ministerial de Transportes, con el objetivo de coordinar alternativas que permitan facilitar el embarque de los primeros camiones interesados en utilizar la ruta.

UTRAMAG prepara viaje de reconocimiento para transportistas

En paralelo a las gestiones relacionadas con la conectividad, el dirigente anunció que la asociación está preparando una actividad destinada a entregar información práctica a los transportistas interesados en recorrer la Carretera Austral.

La iniciativa contempla realizar un viaje de reconocimiento con algunos camiones, para que los conductores puedan conocer directamente las condiciones de la ruta, los puntos de embarque, los costos asociados y los lugares disponibles para abastecerse o alimentarse durante el trayecto.

“Queremos ir con un par de camiones por la Carretera Austral, pero apuntando hacia los colegas, mostrándoles dónde hay que embarcarse. ¿Cuáles son los gastos de combustible? ¿Dónde está la hostería para poder comer? ¿Hacerle una ruta al camionero para que se interiorice de primera fuente? ¿Cómo es el viaje por la Carretera Austral? Por dónde tienen que pasar, dónde hay que tener cuidado, etcétera, etcétera”, detalló.

El presidente de UTRAMAG explicó que el propósito es entregar una especie de guía especializada para camioneros, que permita reducir la incertidumbre de quienes evalúan incorporar esta alternativa a sus recorridos habituales.

“Es como una guía turística, pero para camioneros. Esa es la meta que tenemos hoy en día, como asociación, ahora tratando de preparar ese viaje”, agregó.

Alza de combustibles: preocupación por el futuro de las pymes transportistas

La mayor parte de la entrevista estuvo centrada en la situación económica que atraviesa el transporte de carga, debido al incremento del precio de los combustibles y su efecto directo en los costos operacionales.

Cárdenas señaló que las organizaciones gremiales mantienen reuniones periódicas para analizar el escenario y coordinar acciones, manifestando que existe una creciente preocupación por la falta de respuestas concretas a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

El dirigente cuestionó que las conversaciones con el Gobierno se concentren principalmente en las grandes confederaciones empresariales, sin considerar suficientemente la realidad de los transportistas que operan con uno o pocos camiones.

Para explicar esta diferencia, entregó cifras sobre la composición de la flota nacional, indicando que una parte importante del transporte está en manos de pequeñas empresas.

“Si ustedes se meten a la fuente del INE, la flota nacional, el 100% de la flota nacional, el 50 está compuesto por pequeñas empresas, ya el 20% por empresas medianas y el 30% por empresas grandes”, afirmó.

Además, detalló que, de acuerdo con los antecedentes que expuso durante la entrevista, cerca del 49% de la flota correspondería a empresas que cuentan con un solo camión, mientras que otro 31% tendría entre dos y tres vehículos.

A partir de estos antecedentes, cuestionó que las medidas y conversaciones con las autoridades no estén considerando de manera suficiente a los pequeños transportistas.

“Entonces, comprenderás, el Gobierno está hablando con las confederaciones, que representan al 2,5%, ellos tienen el 30% de la flota nacional, pero como empresa abarca en el 2,5. Entonces, ¿quién habla con las pymes? ¿Quién se preocupa de las pymes? Eso es lo que estamos alzando la voz al día de hoy al Gobierno”, manifestó.

El presidente de UTRAMAG enfatizó que las pequeñas empresas enfrentan condiciones distintas a las grandes compañías, debido a su menor capacidad financiera para absorber incrementos en los costos de operación y períodos prolongados con escasa actividad.

Un viaje entre Magallanes y Santiago puede alcanzar los $3 millones en combustible

Uno de los ejemplos más concretos entregados por Cárdenas estuvo relacionado con los gastos que debe enfrentar un transportista que realiza un recorrido de ida y vuelta entre Magallanes y Santiago.

Según explicó, un camión puede consumir aproximadamente 2.600 litros de combustible en ese trayecto, mientras que en determinadas operaciones de transporte de frutas y verduras el consumo puede ser superior.

El dirigente comparó esta situación con los costos que enfrentaban anteriormente los transportistas, indicando que el gasto en combustible ha aumentado considerablemente.

“Estábamos hablando antiguamente que se gastaban en puro combustible un promedio de 2 millones de pesos en ir y volver a Santiago. Al día de hoy estamos rondando los 3 millones, llegando al doble, casi claro, en puro combustible”, señaló.

A este monto se deben sumar otros gastos asociados al transporte internacional por Argentina, como los costos aduaneros y las condiciones particulares que enfrentan los camioneros durante el recorrido.

Cárdenas explicó que esta situación tiene un impacto especialmente fuerte en las empresas regionales, considerando que los valores de los fletes no necesariamente han aumentado en la misma proporción que los costos operacionales.

“Para una pyme de la región de Magallanes, el promedio de flete que puede cobrar él es de 5 millones de pesos, 4 millones 800, entonces el margen que está quedando de utilidad, no de ganancia, de utilidad, es en el orden de los 700, 800 mil pesos por cada viaje a Santiago”, sostuvo.

A ello se suma que, según indicó, actualmente algunos transportistas están demorando alrededor de 15 días en completar sus operaciones, debido a la disminución de la carga disponible.

El dirigente relacionó esta situación con la menor actividad económica y el bajo consumo, explicando que cuando disminuyen las compras también se reduce la necesidad de transportar productos, afectando directamente a quienes dependen de estos servicios.

“¿Y por qué esta lento? Porque la gente no está comprando. Y si la gente no compra nadie quiere invertir. Entonces es una cadena, es una cadena que se está arrastrando ya desde hace harto tiempo y que nos tiene muy preocupados”, expresó.

Camiones detenidos y empresas que evalúan abandonar la actividad

El complejo escenario ya estaría teniendo consecuencias concretas en el sector. Durante la entrevista, Cárdenas aseguró que existen transportistas que han optado por detener sus camiones e incluso vender sus vehículos ante la imposibilidad de continuar operando con los actuales costos.

El problema, según indicó, no se limita a Magallanes, sino que afecta a pequeños transportistas desde Santiago hacia el sur del país.

“Tenemos muchos colegas que han parado los camiones, otros han vendido los camiones, ya no solamente acá en la región. Estoy hablando a nivel sur, desde Santiago hasta Magallanes. Tú escuchas a cualquier pyme y el discurso es el mismo: no me da, tengo que parar mi camión, no me dan los costos”, manifestó.

El presidente de UTRAMAG advirtió que, si continúan las alzas de los combustibles en los próximos meses, el precio del petróleo podría alcanzar los $2.000 por litro hacia diciembre, según las proyecciones que manejan desde el sector.

A su juicio, la situación requiere medidas de corto plazo, ya que las reformas y propuestas estructurales que pueda impulsar el Gobierno no necesariamente resolverán las dificultades económicas que enfrentan actualmente las empresas.

“Si bien se está instaurando, el Gobierno está ahí con su agenda, con su reforma, esa reforma es a mediano plazo. El problema es qué pasa a corto plazo, ¿a quién está afectando a corto plazo? Los costos del combustible nos han subido demasiado”, planteó.

En ese sentido, insistió en que los transportistas necesitan respuestas concretas para evitar que más empresas deban paralizar sus actividades por falta de rentabilidad.

Confederación Centro Sur busca ampliar su representación

Durante la conversación, Cárdenas también explicó el proceso de crecimiento organizacional que está desarrollando la Federación Centro Sur, de la cual UTRAMAG es una de las asociaciones fundadoras.

Según indicó, la entidad está avanzando en su conformación como confederación, debido al aumento de asociaciones y transportistas que han manifestado interés en integrarse a su estructura.

La organización cuenta con presencia desde el norte de Santiago hasta Magallanes, incluyendo asociaciones de Aysén y Chiloé. Además, se proyecta la creación de una Federación Austral, con el propósito de abordar de manera más específica las necesidades de los transportistas de la Patagonia.

“Estamos ya pensando en armar esta Confederación que esté ligada a dos federaciones, ya que es la Centro Sur y por ahora tenemos el nombre de Federación Austral, que obviamente las realidades de la Patagonia, de los camioneros patagónicos, es distinta a la del norte”, explicó.

El dirigente sostuvo que esta reorganización permitirá mejorar la representación territorial y abordar las particularidades que enfrenta el transporte en las distintas zonas del país.

Asimismo, manifestó que la intención es que las organizaciones puedan participar activamente en las conversaciones con las autoridades, aportando antecedentes y propuestas para enfrentar las dificultades del sector.

Reuniones con el Gobierno y eventual posibilidad de movilizaciones

En materia de gestiones, Cárdenas informó que la Confederación Centro Sur ha sostenido conversaciones con representantes del Ejecutivo, incluyendo al subsecretario del Interior, y que esperan concretar un nuevo encuentro durante los próximos días.

También recordó que en abril la organización se reunió en Santiago con el ministro Quiroz, instancia en la que entregaron un documento con 11 puntos que, según explicó, buscaban contribuir a enfrentar los problemas que afectan al transporte de carga.

Sin embargo, aseguró que hasta ahora no han recibido respuestas concretas a las propuestas presentadas.

“Llevamos en el mes de abril como Confederación Centro Sur, nos reunimos con el ministro Quiroz, en Santiago. Tuvimos la oportunidad de entregarle un pliego de peticiones de 11 puntos que podían de alguna forma paliar lo que ha pasado hasta el día de hoy, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta y hemos estado desde abril esperando algún tipo de guiño o de señal por parte del Ejecutivo”, señaló.

El dirigente reconoció que el tono de las organizaciones se ha endurecido ante la falta de avances y advirtió que la posibilidad de movilizaciones no está descartada.

En ese contexto, mencionó la coordinación que mantienen con otras agrupaciones, incluyendo organizaciones del norte del país, con el objetivo de buscar una salida conjunta a las dificultades que afectan a los transportistas.

“Obviamente la movilización nadie la quiere, pero no la descartamos para nada, porque lamentablemente cuando uno no es escuchado y tratas de hacer las cosas bien, tratas de llegar de buena manera a conversar”, manifestó.

No obstante, recalcó que la prioridad continúa siendo alcanzar un acuerdo con el Gobierno y encontrar mecanismos que permitan aliviar los costos que enfrentan las pequeñas empresas.

“No pueden matar a las pymes camioneras”

En la parte final de la entrevista, Jaime Cárdenas insistió en que las pequeñas y medianas empresas constituyen una parte fundamental de la estructura del transporte nacional y que las medidas que se adopten deben considerar su realidad económica.

El dirigente manifestó que el sector ha mantenido disposición al diálogo, pero que la continuidad de las alzas y la falta de respuestas están reduciendo las posibilidades de seguir trabajando.

“Y tenemos obviamente todavía una gota de esperanza que podemos llegar a algún acuerdo en que se pueda congelar el tema del combustible. Ver el tema en específico y llegar a algún acuerdo, o sea, no pueden matar a las pymes, las pymes camioneras en este momento”, expresó.

Asimismo, explicó que una eventual detención de los camiones no necesariamente respondería a una decisión voluntaria de movilización, sino que podría convertirse en una consecuencia directa de la imposibilidad de cubrir los costos operacionales.

“Tal vez este de alguna manera hablan de paralización y todo, pero obligadamente vamos a tener que parar los camiones en la casa porque no vamos a poder seguir trabajando, entonces es complicado el tema”, advirtió.

Al cierre, el presidente de UTRAMAG recalcó que el problema no afecta únicamente a los transportistas de carga, sino que también podría repercutir en otros rubros que dependen del combustible, como el transporte de pasajeros, buses y minibuses, especialmente ante la proximidad de la temporada turística.

“Es una problemática que nos abarca no solamente a los camioneros, esto es un tema transversal para la ciudadanía. Luego la gente que trabaja con los buses, minibuses, ahora viene la temporada de turismo. Los costos suben, es muy complicado el tema y esperamos de alguna manera como camioneros poder llegar a buen puerto con el Gobierno”, concluyó.





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