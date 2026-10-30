CCHC MAGALLANES SE REÚNE CON MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS POR EMPLEO Y OBRAS

La Mesa Directiva Regional de CChC Magallanes, junto con el diputado Alejandro Riquelme y el gerente de Infraestructura de la CChC, Carlos Piaggio, se reunió con el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, para abordar la situación actual de la inversión en obras públicas en la región y el análisis del presupuesto 2027. La reunión se enfocó en empleo, inversión MOP y obras para la reactivación, con el objetivo de relevar la importancia de la inversión del MOP en las regiones extremas y, en particular, en Magallanes.



El presidente de CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, agradeció al ministro por recibir a la Cámara regional y explicó el propósito del encuentro: "Uno de los principales objetivos era destacar ante el ministro la importancia que tiene el Ministerio de Obras Públicas en la economía de la región. Pudimos demostrarle, con los rankings de inversión regional, lo importante que es en la empleabilidad y en todo lo que mueve, en especial en Magallanes, donde la infraestructura pública es tremendamente importante, tanto por el empleo directo como por todos sus derivados y servicios".



El gremio de la construcción de Magallanes expuso cifras regionales. La inversión ejecutada por el MOP alcanzó en 2025 una incidencia de 5,4% en el PIB de la región, la más alta en 25 años. Además, desde 2024 el MOP es el ministerio con mayor peso en el gasto público regional (PROPIR), con un 26% a julio de 2026. Al mismo tiempo, la edificación en Magallanes está en mínimos, con 49.208 m² autorizados en 2025 (45% bajo el promedio histórico), y la informalidad en la construcción regional subió a 29,7% de los ocupados del rubro.



En ese contexto, la Cámara regional planteó priorizar obras con impacto directo en el empleo. El gremio señaló que Vicuña–Yendegaia y el desarrollo antártico son obras país que concentran grandes consumos del presupuesto regional del MOP: entre ambas representan el 25,75% de la Ley de Presupuesto MOP 2026 de la región.



"Nos preocupa que tanto la Antártica como el camino Vicuña–Yendegaia hayan pasado a ocupar recursos importantes de nuestra región. Es importante tener una mirada más amplia: construir allí significa esfuerzos del Estado muy relevantes, y cada peso que se invierte en una zona como esta rinde algo menos que en el resto del país, porque los costos logísticos y de traslado de materiales y personal pesan mucho en la estructura de gasto. Esperamos que esto se considere al elaborar los presupuestos", afirmó Bascuñán.



En esa línea, la CChC Magallanes planteó como prioridades el Centro Antártico Internacional (CAI), proyecto de $120.000 millones con precalificación terminada y pendiente de licitación de su ejecución, y el nudo vial de avenida Frei con Ruta 9 en Punta Arenas, con un monto referencial de $21.000 millones. Sobre ambas obras, el presidente del gremio sostuvo: "A nuestro juicio, el Centro Antártico Internacional y una solución vial al llamado 'Cruce de la muerte' deben ser prioridades. En el caso del CAI, nuestra región tiene una vocación antártica y debemos generar aquí el ecosistema para que Punta Arenas sea la puerta de entrada para todos los países antárticos. Creemos que la infraestructura es la que finalmente genera la inversión privada, y una obra de esa magnitud no solo aborda parte de la estrategia regional, sino que genera un círculo virtuoso para la economía de la región".



Además, la Cámara regional propuso aprovechar la redistribución presupuestaria 2026 para dar continuidad a la ruta Y-71 Porvenir–Onaissin y al puente Río Pescado, en la ruta 9, sector Kon Aiken.



Finalmente, el gremio reiteró la invitación a los seremi y a los ministros que visiten Magallanes a reunirse con la Cámara regional, para que pueda presentarles directamente sus propuestas para el desarrollo local.

