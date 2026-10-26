CADEM: KAST BAJA POR PRIMERA VEZ DEL 30% DE APROBACIÓN Y 92% RECHAZA REBAJAS DE PENAS A CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó cuatro puntos y llegó a 29%, ubicándose por primera vez bajo la barrera del 30%, mientras que su desaprobación aumentó cuatro puntos, hasta el 66%.

Así lo reveló la encuesta Plaza Pública de Cadem correspondiente a la cuarta semana de octubre, medición que incluyó preguntas sobre la controversia por las rebajas de condenas otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La polémica escaló durante esta semana hasta instalarse como uno de los principales flancos del Ministerio de Justicia. El titular de la cartera, Fernando Rabat, defendió este domingo la legalidad de las decisiones, confirmó que los decretos ya fueron ejecutados y anunció que el gobierno estudia mecanismos para intentar dejarlos sin efecto.

De acuerdo con el sondeo, un 89% de los consultados había escuchado o sabía que el gobierno concedió rebajas de condena a 56 personas condenadas por esos delitos. Consultados por la medida, independientemente de las razones legales invocadas para justificarla, un 92% manifestó estar en desacuerdo con que se otorguen estos beneficios, mientras que un 3% expresó su respaldo.

En la misma medición, la evaluación del área de justicia registró un 19%, evidenciando una caída de cuatro puntos respecto al mes de agosto, uno de los porcentajes más bajos entre los ámbitos de gestión consultados por Cadem.

Caen los atributos personales del Presidente

La encuesta también registró retrocesos en todos los atributos personales evaluados del Presidente Kast durante el mes. Las mayores disminuciones correspondieron a las características de ser dialogante (28%) y tener carisma (23%), ambas con una caída de nueve puntos.

La percepción de que el Mandatario es responsable llegó a 37%, ocho puntos menos; la evaluación de que cuenta con autoridad y liderazgo se situó en 32%, también con una baja de ocho puntos, y la consideración de que es honesto descendió a 31%, con igual retroceso.

Economía, empleo y relaciones internacionales

En materia de gestión, ninguna de las áreas evaluadas alcanzó el 50% de aprobación. Entre las más altas, Vivienda obtuvo un 37%, seguida de Inmigración, con 36%; Obras Públicas y Defensa registraron un 35% cada una.

Las evaluaciones más bajas correspondieron a Justicia, con un 19%; Comunicaciones, con un 20%; relación con el Congreso, con un 25%, y Economía y Empleo, con un 26%. Esta última área retrocedió siete puntos respecto de la medición anterior.

También se registraron caídas en Educación, que llegó a un 28% tras bajar siete puntos, y en Relaciones Internacionales, que se situó en un 33%, con una disminución de diez puntos.

Foto: ragomir yankovic/aton chile

Fuente: latercera.com

