25 de octubre de 2026
ENTREGAN LIBROS SOBRE HISTORIA ANTÁRTICA A 21 COMUNIDADES EDUCATIVAS DE MAGALLANES
La iniciativa se desarrolló durante las Jornadas de Historia Regional Mateo Martinic, en Punta Arenas, donde se distribuyeron ejemplares de dos publicaciones para incorporarlos a las bibliotecas escolares de las delegaciones participantes.
En el marco de las Jornadas de Historia Regional Mateo Martinic, realizadas en el Liceo Sara Braun de Punta Arenas, se entregaron libros sobre historia antártica a 21 delegaciones de establecimientos educacionales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La iniciativa busca acercar estas publicaciones a estudiantes de distintas comunas e incorporarlas a sus bibliotecas escolares.
La entrega fue realizada por el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo, junto al historiador Francisco Sánchez. Los ejemplares corresponden a las obras Cuentos Antárticos y algo más y Así la Proa. La primera expedición antártica chilena, que abordan distintos aspectos vinculados al continente blanco y la historia antártica chilena.
Bravo señaló que la iniciativa busca fortalecer el conocimiento de la historia regional y el sentido de pertenencia. Además, destacó el aporte de investigadores de la región a través de publicaciones que permiten acercar estos contenidos a las comunidades educativas.
Por su parte, Francisco Sánchez valoró la realización de las jornadas y destacó el trabajo colaborativo detrás de ambos libros. Cuentos Antárticos y algo más fue escrito junto a la periodista científica María Pastora Sandoval, mientras que Así la Proa contó con la coautoría del ingeniero Felipe Molina. Según explicó el historiador, ambas obras buscan acercar a las nuevas generaciones al Territorio Chileno Antártico.
Los libros fueron recibidos por el profesor Javier Muñoz, del Liceo Sara Braun, junto a sus estudiantes. La entrega se realizó como parte del apoyo del programa Embajadores Antárticos a esta iniciativa escolar, que convoca cada año a comunidades educativas de la región. Las publicaciones han sido presentadas en distintas ciudades de Chile y del extranjero, con el respaldo de diversas instituciones vinculadas a la investigación, la educación y los estudios antárticos.
Las autoridades también revisaron obras para mitigar los efectos de lluvias intensas, la intervención del puente Zenteno y el financiamiento para mejorar la ruta 9 hacia el sector sur de la comuna.
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