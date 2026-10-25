ENTREGAN LIBROS SOBRE HISTORIA ANTÁRTICA A 21 COMUNIDADES EDUCATIVAS DE MAGALLANES

En el marco de las Jornadas de Historia Regional Mateo Martinic, realizadas en el Liceo Sara Braun de Punta Arenas, se entregaron libros sobre historia antártica a 21 delegaciones de establecimientos educacionales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La iniciativa busca acercar estas publicaciones a estudiantes de distintas comunas e incorporarlas a sus bibliotecas escolares.

La entrega fue realizada por el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo, junto al historiador Francisco Sánchez. Los ejemplares corresponden a las obras Cuentos Antárticos y algo más y Así la Proa. La primera expedición antártica chilena, que abordan distintos aspectos vinculados al continente blanco y la historia antártica chilena.

Bravo señaló que la iniciativa busca fortalecer el conocimiento de la historia regional y el sentido de pertenencia. Además, destacó el aporte de investigadores de la región a través de publicaciones que permiten acercar estos contenidos a las comunidades educativas.

Por su parte, Francisco Sánchez valoró la realización de las jornadas y destacó el trabajo colaborativo detrás de ambos libros. Cuentos Antárticos y algo más fue escrito junto a la periodista científica María Pastora Sandoval, mientras que Así la Proa contó con la coautoría del ingeniero Felipe Molina. Según explicó el historiador, ambas obras buscan acercar a las nuevas generaciones al Territorio Chileno Antártico.

Los libros fueron recibidos por el profesor Javier Muñoz, del Liceo Sara Braun, junto a sus estudiantes. La entrega se realizó como parte del apoyo del programa Embajadores Antárticos a esta iniciativa escolar, que convoca cada año a comunidades educativas de la región. Las publicaciones han sido presentadas en distintas ciudades de Chile y del extranjero, con el respaldo de diversas instituciones vinculadas a la investigación, la educación y los estudios antárticos.

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