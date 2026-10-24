MUNICIPIO Y MOP IMPULSAN GESTIONES PARA REPONER EL PUENTE O’HIGGINS EN PUNTA ARENAS

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se reunió con el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, junto a sus respectivos equipos técnicos, para abordar proyectos prioritarios para la comuna, entre ellos la reposición del puente O’Higgins sobre el río Las Minas y distintas obras destinadas a mejorar la respuesta ante episodios de lluvias intensas.

Tras el encuentro, Radonich señaló que las precipitaciones registradas el pasado 2 de octubre evidenciaron la necesidad de mejorar el escurrimiento del agua en distintos puntos de la ciudad, como el sector del Llau Llau, el humedal Tres Puentes y los puentes ubicados hacia el sur. En ese contexto, planteó la importancia de fortalecer la preparación frente a eventos de lluvia que pueden ocurrir en distintas épocas del año y concentrar grandes volúmenes de agua en poco tiempo.

Uno de los principales temas fue la reposición del puente O’Higgins. Mientras el proyecto técnico corresponde al Ministerio de Obras Públicas (MOP), el financiamiento debe gestionarse ante el Gobierno Regional. Para avanzar, se busca establecer un convenio entre la Municipalidad de Punta Arenas, el MOP y el Gobierno Regional que permita definir las condiciones para ejecutar la obra.

Marusic también informó que se revisó el proyecto para construir dos piscinas decantadoras en la parte alta y media alta de la cuenca del río Las Minas, iniciativa que cuenta con Recomendación Satisfactoria (RS) y para la cual se están gestionando recursos regionales. La intención es avanzar con miras a iniciar su licitación hacia fines de año. Además, se abordó la necesidad de intervenir el puente Zenteno, principalmente por problemas relacionados con su vialidad.

Otro de los proyectos analizados fue el recarpeteo de la ruta 9 en el tramo comprendido entre el sector del Parque María Behety y Leñadura. Radonich destacó la importancia de mejorar esta vía, utilizada por residentes del sector sur y por quienes se trasladan hacia Fuerte Bulnes. Para concretar los trabajos, el municipio buscará gestionar el financiamiento junto al MOP y al Gobierno Regional, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial.

Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de mantener la coordinación para avanzar en proyectos de infraestructura prioritarios para Punta Arenas, tanto en materia de prevención ante lluvias intensas como en conectividad y mejoramiento de caminos.

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