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3 de octubre de 2026

MUNICIPIO ACTIVA PUNTO LIMPIO CON JORNADA DE RECICLAJE EN PUNTA ARENAS

​La actividad se realizará este sábado 3 de octubre, entre las 11:00 y las 16:00 horas, e incluirá educación ambiental, juegos infantiles y participación comunitaria.

PUNTOS LIMPIOS (5)

La Municipalidad de Punta Arenas realizará este sábado una nueva jornada de activación del Punto Limpio ubicado en Hornillas 625, iniciativa desarrollada junto a ReSimple para fomentar el reciclaje y aumentar la cantidad de residuos reciclables que son recepcionados en estos espacios.

La actividad se desarrollará entre las 11:00 y las 16:00 horas y contará con monitores, juegos infantiles y actividades de educación ambiental dirigidas a las familias. La jornada busca acercar a la comunidad al funcionamiento de los puntos limpios y promover la correcta separación de los distintos materiales.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de que los vecinos conozcan qué materiales pueden reciclar y cómo deben ser separados. La autoridad también invitó a las familias a participar de esta segunda jornada de activación en Hornillas 625.

Las actividades continuarán durante octubre y noviembre en los puntos limpios municipales. Según el calendario informado por ReSimple, el sábado 17 de octubre se realizará una nueva jornada en el Parque Los Dinosaurios, mientras que el 24 de octubre Hornillas 625 volverá a recibir una actividad, que incluirá un Ecocanje además de educación ambiental y juegos.


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COLEGIO CRUZ DEL SUR DE PUNTA ARENAS GANA DESAFÍO DE RECICLAJE ESCOLAR 2026

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