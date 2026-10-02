DEP PRESENTÓ A DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE DEL SERVICIO LOCAL MAGALLANES

Con presencia del jefe de gabinete de la Dirección de Educación Pública, Vicente Larraín, en representación del director de la Dirección de Educación Pública, se presentó este viernes al director ejecutivo suplente del Servicio Local Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle.



La autoridad educativa del SLEP, tendrá el foco en la mejora de los aprendizajes y el fortalecimiento de la gestión administrativa del Servicio Local. Sepúlveda, fue designado por el Presidente de la República, José Antonio Kast.



En primera instancia, el nuevo jefe de servicio fue presentado ante las distintas direcciones y funcionarios del Servicio Local, para posteriormente ser parte de un encuentro con los directores de los establecimientos educacionales que son parte del SLEP Magallanes.



El nuevo director suplente del SLEP Magallanes, es licenciado y profesor de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica y anteriormente se desempeñó como Director Regional de Mejor Niñez y Seremi de Educación de Magallanes y la Antártica chilena.



El nombramiento se realiza según lo establecido en la ley, que dispone de un mecanismo legal para responder a situaciones críticas a fin de asegurar la continuidad en la entrega del servicio educacional. En ese sentido, el director de la DEP puede solicitar, excepcionalmente, al presidente de la República la designación de un director ejecutivo suplente, sin sujeción a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, cuando el cargo se encuentre vacante o no está siendo ejercido por su titular, bajo las circunstancias y condiciones que la propia norma señala.



La duración máxima de la suplencia es un año, pudiendo extenderse solo en caso de un proceso de remoción en curso o proceso de selección regular en trámite.

