Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

2 de octubre de 2026

DEP PRESENTÓ A DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE DEL SERVICIO LOCAL MAGALLANES

La autoridad educativa del SLEP, tendrá el foco en la mejora de los aprendizajes y el fortalecimiento de la gestión administrativa del Servicio Local. Sepúlveda, fue designado por el Presidente de la República, José Antonio Kast.

Final Rodrigo Sepúlveda-1

Con presencia del jefe de gabinete de la Dirección de Educación Pública, Vicente Larraín, en representación del director de la Dirección de Educación Pública, se presentó este viernes al director ejecutivo suplente del Servicio Local Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle.

 
La autoridad educativa del SLEP, tendrá el foco en la mejora de los aprendizajes y el fortalecimiento de la gestión administrativa del Servicio Local. Sepúlveda, fue designado por el Presidente de la República, José Antonio Kast.

 
En primera instancia, el nuevo jefe de servicio fue presentado ante las distintas direcciones y funcionarios del Servicio Local, para posteriormente ser parte de un encuentro con los directores de los establecimientos educacionales que son parte del SLEP Magallanes.

 
El nuevo director suplente del SLEP Magallanes, es licenciado y profesor de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica y anteriormente se desempeñó como Director Regional de Mejor Niñez y Seremi de Educación de Magallanes y la Antártica chilena.

 
El nombramiento se realiza según lo establecido en la ley, que dispone de un mecanismo legal para responder a situaciones críticas a fin de asegurar la continuidad en la entrega del servicio educacional. En ese sentido, el director de la DEP puede solicitar, excepcionalmente, al presidente de la República la designación de un director ejecutivo suplente, sin sujeción a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, cuando el cargo se encuentre vacante o no está siendo ejercido por su titular, bajo las circunstancias y condiciones que la propia norma señala.

 
La duración máxima de la suplencia es un año, pudiendo extenderse solo en caso de un proceso de remoción en curso o proceso de selección regular en trámite.

Monitoreo en Pali Aike 2

ESTE 1° DE OCTUBRE ABRIÓ AL PÚBLICO EL PARQUE NACIONAL PALI AIKE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GOBIERNO DESPLIEGA EN MAGALLANES EL PLAN “CHILE DESPEGA” CON FOCO EN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Leer Más

La estrategia gubernamental nacional —estructurada en cuatro pilares de inversión, subsidios, liquidez y seguimiento territorial— tiene su bajada en la región priorizando las obras públicas y el destrabe de proyectos privados.

La estrategia gubernamental nacional —estructurada en cuatro pilares de inversión, subsidios, liquidez y seguimiento territorial— tiene su bajada en la región priorizando las obras públicas y el destrabe de proyectos privados.

CHILE DESPEGA 1
nuestrospodcast
redescentolleras

DESCUBREN 99 SACOS CON REDES CENTOLLERAS A BORDO DE EMBARCACIÓN RECALADA EN PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
Final Rodrigo Sepúlveda-1

DEP PRESENTÓ A DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE DEL SERVICIO LOCAL MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
pdiexpulsion

PDI PUNTA ARENAS CONCRETÓ EXPULSIÓN DE COLOMBIANO QUE INGRESÓ AL PAÍS POR UN PASO NO HABILITADO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
turismotpn

MUNICIPIO DE TORRES DEL PAINE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.