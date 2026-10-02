DESCUBREN 99 SACOS CON REDES CENTOLLERAS A BORDO DE EMBARCACIÓN RECALADA EN PUNTA ARENAS

En un nuevo operativo de fiscalización desarrollado entre personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y de la Armada de Chile para controlar la actividad extractiva de centolla, se sorprendió el almacenamiento de 99 sacos con redes centolleras.





El hallazgo tuvo lugar en caleta Barranco Amarillo, Punta Arenas, donde al inspeccionar las bodegas de una de las embarcaciones atracadas, se detectó el almacenamiento del arte de pesca ilegal.

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Se incautó el total de los sacos y se cursaron las citaciones correspondientes el Juzgado Civil de Punta Arenas.

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Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, destacó: "Es el segundo hallazgo que realizamos en menos de una semana. Nuevamente recordamos la importancia de extraer el recurso centolla únicamente a través de trampas, ya que las redes están prohibidas y, además, generan un impacto negativo a la sustentabilidad de este recurso".

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Desde Sernapesca enfatizaron en que continuaran con las fiscalizaciones para dar garantía de que la actividad extractiva de la centolla y de otros recursos, se realice cumpliendo las diferentes medidas de administración y utilizando los aparejos autorizados.



