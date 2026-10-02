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2 de octubre de 2026

PREMIAN BUENA GESTIÓN MUNICIPAL: SUBDERE ENTREGA RECURSOS DEL FIGEM A SEIS COMUNAS DE MAGALLANES

Más de $564 millones llegarán a Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Porvenir, Primavera y Torres del Paine, para que cada municipio los invierta de forma autónoma en obras para sus vecinos.

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​Seis municipios de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena recibirán recursos del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM), iniciativa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) que premia a los municipios que han mejorado su gestión.

 
El FIGEM reconoce a los municipios que cobran eficazmente sus patentes, gestionan bien sus ingresos propios, rinden cuentas a tiempo a la Contraloría y cumplen con la transparencia municipal.

 
Las comunas beneficiadas y los montos asignados son:

 
•Torres del Paine: $100.006.295
•Porvenir: $96.213.623
•Río Verde: $95.077.557
•Laguna Blanca: $92.951.930
•San Gregorio: $90.800.263
•Primavera: $89.938.191

Los recursos pueden ser utilizados en:

 
•Iniciativas de inversión.
•Adquisición de activos no financieros.
•Transferencia de capital para Programas de Pavimentos Participativos de MINVU.

 
En ese sentido, el Jefe Regional SUBDERE indicó: “El FIGEM es un sello de buena gestión, el cual permite que los alcaldes inviertan en sus comunas, por ejemplo, en adquisición de vehículos, mobiliario, máquinas y equipos. Por eso, desde la SUBDERE buscamos ser articulador, el puente entre los municipios y el Estado central para acompañar, conectar y facilitar que las buenas prácticas se multipliquen”.

 
La distribución considera la diversidad y complejidad de cada territorio. Las comunas se agrupan en cinco tipologías según criterios demográfico-territoriales y socioeconómicos, y el fondo aumenta su participación hacia las comunas de menor desarrollo: el 55% de los recursos se destina a comunas semiurbanas y rurales, y el 30% a las de menor desarrollo. Dentro de cada grupo, reciben recursos el 50% de los municipios con mejor puntaje.

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