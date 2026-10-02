PREMIAN BUENA GESTIÓN MUNICIPAL: SUBDERE ENTREGA RECURSOS DEL FIGEM A SEIS COMUNAS DE MAGALLANES

​Seis municipios de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena recibirán recursos del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM), iniciativa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) que premia a los municipios que han mejorado su gestión.



El FIGEM reconoce a los municipios que cobran eficazmente sus patentes, gestionan bien sus ingresos propios, rinden cuentas a tiempo a la Contraloría y cumplen con la transparencia municipal.



Las comunas beneficiadas y los montos asignados son:



•Torres del Paine: $100.006.295

•Porvenir: $96.213.623

•Río Verde: $95.077.557

•Laguna Blanca: $92.951.930

•San Gregorio: $90.800.263

•Primavera: $89.938.191



Los recursos pueden ser utilizados en:



•Iniciativas de inversión.

•Adquisición de activos no financieros.

•Transferencia de capital para Programas de Pavimentos Participativos de MINVU.



En ese sentido, el Jefe Regional SUBDERE indicó: “El FIGEM es un sello de buena gestión, el cual permite que los alcaldes inviertan en sus comunas, por ejemplo, en adquisición de vehículos, mobiliario, máquinas y equipos. Por eso, desde la SUBDERE buscamos ser articulador, el puente entre los municipios y el Estado central para acompañar, conectar y facilitar que las buenas prácticas se multipliquen”.



La distribución considera la diversidad y complejidad de cada territorio. Las comunas se agrupan en cinco tipologías según criterios demográfico-territoriales y socioeconómicos, y el fondo aumenta su participación hacia las comunas de menor desarrollo: el 55% de los recursos se destina a comunas semiurbanas y rurales, y el 30% a las de menor desarrollo. Dentro de cada grupo, reciben recursos el 50% de los municipios con mejor puntaje.



