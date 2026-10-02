PESCADORES ARTESANALES DE MAGALLANES LLEGAN A SANTIAGO Y EXIGEN AL GOBIERNO ESCUCHAR A LAS ZONAS EXTREMAS

Dirigentes de la macrozona sur austral de la pesca artesanal enviaron una carta a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, para plantear la necesidad de incorporar la realidad de las zonas extremas en las decisiones ambientales y territoriales que adopte la autoridad.

En la misiva, los representantes plantearon la necesidad de generar alianzas estratégicas de crecimiento y desarrollo que permitan fortalecer las oportunidades sociales y económicas de estas regiones.

José Hernández, coordinador de la macrozona sur austral, sostuvo que actualmente se impulsan proyectos sin considerar la opinión y participación de las organizaciones locales. “El llamado a las autoridades es que se sientan parte de la base social ”, afirmó.

El dirigente agregó que “lo que queremos es progreso, trabajo, salud y un desarrollo armónico”, para lo cual, sostuvo, “necesitamos autoridades comprometidas tanto en lo local como en lo nacional”.

La carta de los dirigentes

En la carta, los dirigentes señalaron que buscan “compartir con las autoridades centrales una mirada desde las zonas extremas de Chile” y crear “alianzas estratégicas de crecimiento y desarrollo” que permitan generar oportunidades sociales y económicas y, según plantearon, fortalecer la soberanía .

También manifestaron su preocupación por el impacto que las decisiones ambientales pueden tener en actividades como la pesca artesanal y la salmonicultura. Al respecto, señalaron que “las actividades mencionadas requieren de un tratamiento responsable, deben perdurar en el tiempo y ser garantías de un futuro económico para nuevas generaciones”.

En ese sentido, solicitaron conocer las políticas impulsadas por el Ministerio del Medio Ambiente en materias como áreas protegidas, evaluación de impacto ambiental, instrumentos de gestión y cambio climático, “con el objetivo de trabajar propuestas que apunten a fortalecer nuestras realidades”.

Fuente: adnradio.cl



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