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2 de octubre de 2026

SAN GREGORIO INVITA A PARTICIPAR EN CORRIDA NOCTURNA POR LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

En el marco de las actividades por el Aniversario N°47 de la comuna, la Ilustre Municipalidad de San Gregorio, a través del Programa Promoción de la Salud y en convenio de colaboración con la Seremi de Salud de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, invita a toda la comunidad a ser parte de la Corrida Nocturna por la Prevención del Cáncer de Mama.

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La actividad se realizará el viernes 02 de octubre, desde las 18:30 horas, teniendo como punto de encuentro el Gimnasio Municipal de Villa Punta Delgada, dando así el inicio a las celebraciones del aniversario comunal.

La jornada busca reunir a niños, niñas, adolescentes, familias, vecinos y vecinas en torno a una actividad deportiva y recreativa que permita promover los hábitos de vida saludable y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la importancia de la prevención, los controles médicos y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama.

Durante octubre, conocido internacionalmente como el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, distintas comunidades se unen para relevar la importancia de informarse y adoptar conductas preventivas frente a esta enfermedad.

Desde el municipio se extiende la invitación a participar activamente de esta jornada, que combina deporte, vida saludable y conciencia preventiva, en un ambiente familiar y de encuentro comunitario.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles y pueden realizarse a través del formulario habilitado para la actividad.

¡Prepárate, ponte tus zapatillas y sé parte de esta corrida que dará el primer paso a nuestro Aniversario N°47!

#MunicipioSanGregorio

Descarga AQUÍ las bases

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