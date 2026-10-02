MARCO URIBE, PRESIDENTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO: “LA CONTINUIDAD DEL ESTADO ES FUNDAMENTAL PARA NUESTRA REGIÓN”

El presidente regional del Frente Amplio en Magallanes, Marco Uribe Saldivia, abordó las principales preocupaciones de su colectividad respecto del desarrollo regional, la inversión pública, la soberanía en el Estrecho de Magallanes y las prioridades del actual Gobierno. En entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el dirigente también cuestionó la falta de claridad sobre los proyectos estratégicos para la zona y llamó a fortalecer la coordinación de los partidos de oposición.

Durante la conversación, Uribe realizó un balance positivo del encuentro sostenido recientemente entre representantes de distintas colectividades opositoras, instancia en la que participaron también jóvenes militantes y se definieron prioridades comunes para el trabajo político regional.

“Establecimos algunas prioridades respecto de nuestra visión como desarrollo tanto a nivel país como a nivel regional, que es lo que a nosotros nos convoca, en especial al Frente Amplio, el regionalismo”, señaló.

El dirigente explicó que uno de los principales objetivos de estas reuniones es mantener una coordinación permanente para fiscalizar la gestión gubernamental, analizar la intervención del Estado en el territorio y plantear propuestas sobre el futuro de Magallanes. En ese contexto, manifestó su preocupación por la reducción presupuestaria que afectaría al Gobierno Regional y por sus posibles consecuencias en el desarrollo de iniciativas para la ciudadanía.

Uribe también se refirió a la declaración suscrita por ocho de los 14 consejeros regionales en relación con el recorte presupuestario, señalando que esperaba un pronunciamiento más transversal, considerando que se trata de recursos que inciden directamente en el desarrollo de toda la región.

Soberanía y continuidad de los proyectos estratégicos

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la agenda de soberanía y defensa que ha cobrado relevancia en las últimas semanas, a raíz de las declaraciones provenientes de Argentina, las visitas de autoridades nacionales y los ejercicios militares desarrollados en el Estrecho de Magallanes.

Al respecto, el presidente regional del Frente Amplio sostuvo que las declaraciones políticas y los anuncios de presencia estatal deben traducirse en acciones concretas, especialmente en materia de inversión e infraestructura.

“Esperamos que esto no solamente quede en palabras, sino que también se traduzca en hechos concretos, en inversión para nuestra región”, afirmó.

En esa línea, destacó la importancia de dar continuidad a los compromisos adquiridos durante la administración anterior, particularmente en lo relacionado con el financiamiento estatal para el desarrollo del muelle de Mardones. Según indicó, todavía no existiría un pronunciamiento del Ministerio de Hacienda sobre la continuidad de estos recursos.

“Nosotros como región y también como bloque opositor tenemos que marcar el punto y decir que la continuidad del Estado se tiene que validar”, enfatizó.

Uribe también cuestionó la realización de ejercicios militares y aéreos, manifestando dudas sobre la justificación y los recursos destinados a estas actividades, sin desconocer la importancia de la defensa nacional y la presencia soberana en el territorio austral.

“Yo estoy absolutamente de acuerdo en que se realice esta inversión. Nosotros no tenemos que darle explicaciones a nadie respecto de con quién hacemos tratados de comercio”, expresó, al referirse también a las oportunidades de vinculación económica relacionadas con las Islas Malvinas y el desarrollo de Tierra del Fuego.

Sin embargo, sostuvo que la agenda regional debe incorporar otras dimensiones del desarrollo, como la conectividad, la infraestructura portuaria, el fortalecimiento de la presencia antártica y las inversiones que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Magallanes.

Entre los proyectos que considera prioritarios mencionó la ruta Vicuña-Yendegaia, el muelle multipropósito, el Archivo y Biblioteca Regional y el Centro Antártico Internacional, iniciativas que, a su juicio, requieren compromisos presupuestarios y planificación de largo plazo.

Cuestionamientos a los anuncios del Gobierno

Durante la entrevista, el dirigente frenteamplista manifestó reparos a la gestión del actual Gobierno, especialmente por lo que considera una falta de claridad respecto de las prioridades de inversión y las obras emblemáticas que se impulsarán en Magallanes.

En particular, se refirió a los anuncios relacionados con la reactivación laboral y cuestionó que se presenten nuevas iniciativas sin que, a su juicio, exista una hoja de ruta suficientemente definida.

“Hay una falta de claridad respecto hacia dónde va nuestra región. Si bien los índices de desempleo acá en la región son muy distintos al nivel país, sin duda que no hay que despreocuparse de ese tipo de situaciones”, indicó.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades a presentar medidas concretas que permitan identificar los objetivos de la administración y sus beneficios para la ciudadanía.

“Estamos renovando anuncios y nos estamos pasando ya siete meses de gobierno con puro eslogan”, sostuvo.

Otro de los puntos abordados fue la situación de la ruta Vicuña-Yendegaia. Uribe expresó preocupación por las declaraciones que apuntaban a una eventual ralentización de los trabajos debido a las necesidades presupuestarias derivadas de la emergencia en el norte del país, contrastándolas con posteriores anuncios ministeriales que señalaban la continuidad del proyecto.

Para el dirigente, este tipo de situaciones refleja la necesidad de establecer compromisos claros y evitar la incertidumbre en torno a obras consideradas fundamentales para la conectividad regional.

Asimismo, recordó el impacto que, según su evaluación, tuvo la falta de continuidad de determinadas iniciativas durante los cambios de administración, mencionando también la situación del Club Hípico y los recursos destinados a su expropiación.

Presupuesto 2027 y efectos del alza de los combustibles

Otro de los temas analizados fue el anuncio del presupuesto nacional para 2027 y el ajuste del gasto público planteado por el Ejecutivo. Uribe manifestó preocupación por las consecuencias que podría tener la propuesta en una región cuya economía depende considerablemente de la inversión estatal.

El presidente regional del Frente Amplio cuestionó el nivel de crecimiento presupuestario anunciado y advirtió sobre sus posibles efectos en el empleo, la inversión pública y los sectores trabajadores.

“Es sin duda poco alentador, en donde vemos una vez más que este Gobierno está beneficiando a los más ricos. Pero sin duda que la clase trabajadora se va a ver perjudicada respecto de esto, sobre todo acá en la región, en donde el 70% de la inversión se ve en obras del Estado, también en empleo”, afirmó.

En relación con el incremento del precio de los combustibles, conocido durante la entrevista como el “bencinazo”, sostuvo que sus efectos se extienden más allá del transporte cotidiano, repercutiendo también en el traslado de mercancías y en los vuelos comerciales.

A su juicio, la situación requiere respuestas específicas desde el nivel central, considerando las particularidades geográficas y económicas de Magallanes.

“Nosotros necesitamos tener una respuesta concreta desde el Gobierno de cuáles van a ser los beneficios, cómo se va a ayudar a los más necesitados respecto de este tipo de situaciones, de este tipo de decisiones mal tomadas por el nivel central”, señaló.

El dirigente agregó que el Frente Amplio, junto con las demás fuerzas opositoras, debe avanzar en propuestas que puedan ser promovidas por sus representantes en el Congreso, buscando acuerdos que permitan abordar los desafíos económicos y sociales del país.

Manifestaciones y participación ciudadana

En otro momento de la conversación, Uribe se refirió a las movilizaciones estudiantiles y las manifestaciones registradas en distintas ciudades del país, valorando especialmente la convocatoria y el carácter pacífico de las actividades realizadas en Magallanes.

El dirigente destacó la participación de las juventudes y sostuvo que el derecho a manifestarse debe resguardarse dentro de los márgenes del respeto y la convivencia democrática.

“Todo ciudadano tiene derecho a manifestarse siempre, con los límites de respeto entre ciudadanos, entre compatriotas”, expresó.

Asimismo, lamentó los episodios de agresiones registrados en otras ciudades, señalando que este tipo de hechos puede terminar desplazando el debate sobre las demandas que motivan las movilizaciones.

“Yo acá en la región orgullosamente felicito a todas las juventudes que se convocaron para esta marcha, respecto de lo pacífico, que fue demostrado de manera democrática a través de una marcha”, manifestó.

Frente Amplio prepara plan de reactivación militante en Magallanes

En el tramo final de la entrevista, el presidente regional del Frente Amplio se refirió a las actividades que prepara la colectividad para los próximos meses, entre ellas un plan de reactivación militante y el fortalecimiento de la presencia territorial en las distintas comunas de Magallanes.

Uribe destacó el reciente conversatorio realizado junto al diputado Jaime Bassa, en el que se abordaron materias relacionadas con el proceso constituyente, la experiencia académica y el trabajo partidario.

Además, adelantó que durante octubre esperan concretar una visita a Puerto Natales para reunirse con representantes de la organización comunal y promover la participación de sus militantes.

La planificación contempla también acercamientos con adherentes y militantes de localidades como Río Verde, Porvenir y Puerto Williams, junto con la realización de ciclos de formación política en los que participarían exautoridades de Gobierno y militantes con trayectoria.

“Estamos nosotros trabajando con nuestra dirección regional para realizar nuestro plan de reactivación militante. Prontamente, este mes queremos concretar una primera visita también a la comuna de Natales”, explicó.

Finalmente, Uribe reafirmó el compromiso de su colectividad con el trabajo territorial y la articulación política, señalando que estas instancias buscan fortalecer la organización partidaria y promover el trabajo colectivo en beneficio de la región.





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