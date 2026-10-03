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3 de octubre de 2026

COLEGIO CRUZ DEL SUR DE PUNTA ARENAS GANA DESAFÍO DE RECICLAJE ESCOLAR 2026

​El establecimiento puntarenense ganó en la categoría Grandes de la Macrozona Sur de la iniciativa de reciclaje escolar Soprole Sonrisa Circular, que reunió a 1.286 establecimientos educacionales de Chile.

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El Colegio Cruz del Sur de Punta Arenas obtuvo el primer lugar en la categoría Grandes de la Macrozona Sur de la sexta edición de Desafío Colegios 2026, iniciativa de Soprole Sonrisa Circular que busca fomentar el reciclaje entre estudiantes y sus familias.

La comunidad educativa participó mediante la recolección de envases de yoghurt, postres, leche y jugo, materiales destinados al reciclaje y a la elaboración de nuevos productos.

Como reconocimiento, el establecimiento recibirá equipamiento deportivo y tecnológico. El colegio forma parte de los nueve establecimientos ganadores de esta edición, distribuidos en las macrozonas Norte, Centro y Sur, según el tamaño de sus comunidades educativas.

A nivel nacional, el desafío contó con la participación de 1.286 establecimientos educacionales y más de 620 mil estudiantes. Durante la iniciativa se recolectaron 37,5 toneladas de material, de las cuales 5,9 toneladas correspondieron a plástico PS y 31,6 toneladas a cartón para bebidas.

Desafío Colegios forma parte de la iniciativa de sostenibilidad Soprole Sonrisa Circular, que promueve la economía circular mediante el reciclaje de envases. Entre los productos elaborados con estos materiales se encuentran mobiliario urbano y bandejas retornables utilizadas por Soprole para distribuir sus productos.


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