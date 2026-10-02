DIRECTOR NACIONAL DE AGROSEGUROS VISITA MAGALLANES PARA CONOCER EN TERRENO LA REALIDAD DE PRODUCTORES Y FORTALECER EL ACCESO A SEGUROS AGROPECUARIOS

​Con el objetivo de conocer directamente la realidad productiva de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y recoger las inquietudes de agricultores y ganaderos, llegó a Punta Arenas el director nacional de Agroseguros, Cristián Buccione Reed, quien desarrolla durante esta jornada una intensa agenda de trabajo junto a autoridades del Ministerio de Agricultura.



Durante la mañana, el director nacional sostuvo una reunión de trabajo con el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, instancia en la que revisaron las actividades programadas para su visita y las distintas reuniones que sostendrá con representantes de organizaciones ganaderas y agricultores de la región.



La agenda contempló además visitas en terreno a productores usuarios de INDAP que cuentan con seguros agropecuarios, con el propósito de conocer su experiencia y el aporte que esta herramienta representa frente a pérdidas ocasionadas por distintos tipos de siniestros que afectan sus sistemas productivos.



En la provincia de Última Esperanza, acompañado del delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, el directivo de Agroseguros visitó a los productores que han sido indemnizados durante 2026 mediante seguros ganaderos, que correspondientes a la comuna de Natales y un cuarto a Porvenir, provincia de Tierra del Fuego. En este contexto, durante la visita se conocieron las experiencias de productores del sector de Dorotea que han incorporado de manera permanente los seguros a sus actividades ganaderas.



Uno de ellos es María Isabel Cárcamo Gallardo, productora dedicada a la ganadería bovina y ovina, quien actualmente mantiene asegurados 100 bovinos y 65 ovinos. La agricultora cuenta con seguros desde 2019 y destaca la importancia de esta herramienta para enfrentar pérdidas ocasionadas por enfermedades, accidentes y ataques de perros.



Durante 2025, dos denuncias correspondientes a muertes de bovinos por enfermedad fueron indemnizadas por un total de $1.750.000. A ello se suman las indemnizaciones recibidas durante 2023: $807.273 correspondientes a 10 ovinos afectados por ataques de perros y $9.196.096 por 16 bovinos involucrados en cuatro siniestros.



También el productor Carlos Hernández Miranda, dedicado a la producción bovina y ovina, quien actualmente mantiene asegurados 41 bovinos y 65 ovinos. Durante 2025 recibió indemnizaciones por un total de $2.990.388 correspondientes a cuatro bovinos, mientras que este año ha realizado nuevas denuncias por siniestros que actualmente se encuentran en proceso de resolución.



Al respecto el Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada manifestó que el seguro “es una herramienta de protección para nuestros productores” agregando que “Para el Ministerio de Agricultura es muy importante que nuestros agricultores y ganaderos conozcan y puedan acceder a herramientas que les permitan proteger su actividad productiva frente a situaciones que pueden generar pérdidas importantes. Los seguros agropecuarios cumplen precisamente ese rol, y por eso queremos seguir fortaleciendo su conocimiento y utilización en Magallanes, especialmente entre nuestros usuarios de INDAP. La experiencia de productores como María Isabel y Carlos demuestra que contar con un seguro puede marcar una diferencia importante cuando ocurre un siniestro”.



En tanto el Director de Agroseguros Cristián Buccione expresó “Nuestra presencia en Magallanes tiene precisamente ese propósito: venir a terreno, conversar directamente con los productores y conocer sus necesidades. Sabemos que la actividad ganadera y agrícola en esta región tiene características y desafíos particulares, por lo que es fundamental que las herramientas de protección que dispone el Ministerio de Agricultura respondan a esa realidad. Queremos que cada vez más productores conozcan los seguros agropecuarios y puedan incorporarlos como parte de la gestión y protección de sus actividades productivas”.



Durante la jornada, el director nacional de Agroseguros continuará con su agenda territorial, que contempla encuentros con productores y representantes del sector agrícola y ganadero regional, además de actividades junto a autoridades del Ministerio de Agricultura.



