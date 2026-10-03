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3 de octubre de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS MONITOREA CAUDALES Y HABILITA ALBERGUES POR SISTEMA FRONTAL

​Las precipitaciones han alcanzado los 27 milímetros, afectando principalmente a diversos sectores periurbanos, mientras que el caudal del río Las Minas presenta una baja favorable.

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El sistema frontal que afecta a Punta Arenas ha dejado hasta el momento 27 milímetros de agua caída. Desde el despliegue municipal indicaron que los sectores más afectados corresponden a Leñadura, Tres Brazos, San Juan y el estero Yau Yau, donde el aumento de los caudales producto de los deshielos generó un socavón en un terreno particular que requirió apoyo de emergencia.

En cuanto a la situación del río Las Minas, la principal preocupación durante la jornada, se reportó una disminución de 3.2 a 1.3 en sus niveles, favorecido por las mareas. Pese a esta baja paulatina, los equipos continúan monitoreando de cerca este afluente, junto a otros como el estero Yau Yau y el Río Los Ciervos.

Ante la contingencia, la Unidad de Desarrollo Comunitario ya habilitó tres albergues en caso de ser requeridos por la población. Además, se mantiene una coordinación directa con el área de salud municipal de la Cormupa, manteniendo operativos y activos los equipos las 24 horas para entregar el apoyo necesario a los vecinos.

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