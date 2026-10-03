CORFO AMPLÍA PLAZO PARA POSTULAR A 254 BECAS DE ESPECIALIZACIÓN EN BIOECONOMÍA

Corfo amplió hasta el miércoles 7 de octubre el plazo para postular a las 254 becas del programa “Formación en Bioeconomía para la Competitividad y Sostenibilidad de Sectores Productivos”, iniciativa que busca entregar herramientas de especialización para aplicar soluciones basadas en recursos biológicos.

El programa forma parte de Becas Capital Humano y será impartido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, bajo modalidad de diplomado online y con alcance nacional. La formación contempla 100 horas y aborda la aplicación de la bioeconomía en sectores como agroalimentos, silvicultura, pesca y acuicultura, entre otras actividades productivas.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, chilenas o extranjeras con permanencia definitiva en el país, que cuenten con un título profesional universitario o técnico de nivel superior en áreas relacionadas con procesos productivos, sostenibilidad, gestión de recursos, manufactura, diseño u otras disciplinas afines.

Además, quienes postulen deberán acreditar al menos dos años de experiencia laboral y desempeñarse en funciones vinculadas con producción, operaciones, desarrollo de productos, innovación, sostenibilidad, gestión de procesos o servicios relacionados. También pueden participar integrantes de equipos de proyectos de innovación, mejora continua o transformación productiva.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el miércoles 7 de octubre a las 15:00 horas a través del sitio de Becas Capital Humano de Corfo, donde se pueden revisar los requisitos y antecedentes de la convocatoria.

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