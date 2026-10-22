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22 de octubre de 2026

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC RINDE HOMENAJE A MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA EN EL SENADO

En el día de la Región de Magallanes, el parlamentario destacó la gesta de Hernando de Magallanes en 1520 y reconoció a los habitantes que hacen soberanía en la zona más austral del país

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​Con un emotivo saludo a su región, el senador Alejandro Kusanovic intervino en la Sala del Senado para conmemorar el Día de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Durante su intervención, el parlamentario recordó que un 21 de octubre de 1520 la flotilla comandada por Fernando de Magallanes ingresó por la boca oriental del estrecho, iniciando una navegación que posteriormente permitiría confirmar la existencia del esperado paso interoceánico.

Kusanovic destacó que aquella travesía “no solo unió dos océanos y cambió la geografía del mundo”, sino que representa, desde su interpretación histórica, “el verdadero inicio del descubrimiento de Chile por el sur”.

El senador centró especialmente su mensaje en los habitantes de la región y en el rol que cumplen diariamente en la construcción de soberanía y futuro desde el extremo austral del país.

“Hoy rendimos un homenaje a esa gesta heroica, pero sobre todo a las mujeres y hombres que día a día hacen soberanía, construyen futuro y mantienen viva la grandeza de nuestra tierra austral”, señaló.

La intervención culminó con un enérgico saludo a Magallanes y la Antártica Chilena: “¡Feliz día de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena! ¡Feliz día del descubrimiento de Chile! ¡Viva Chile!”, palabras que fueron recibidas con aplausos en la Sala del Senado.

De esta manera, Kusanovic aprovechó la jornada para recordar la relevancia histórica de Magallanes y, al mismo tiempo, reconocer a quienes hoy mantienen viva la identidad, la presencia y el desarrollo de la región más austral de Chile.

Magallanes-estrecho

MAGALLANES CELEBRA EL DÍA DE LA REGIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DESCUBRIMIENTO DEL ESTRECHO

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