PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA MEJORAMIENTO DE CALLE QUE LLEGARÁ AL FIN A LOS VECINOS DE PAMPA REDONDA EN PUNTA ARENAS

Lo primero que recordó María Gallardo al levantarse del asiento y tomar el micrófono, a un costado del salón Nelda Panicucci, en el edificio Plaza del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, fue las veces que encaró al Gobernador Jorge Flies, o a los Consejeros Regionales, o al Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de turno, “no era para hacerme grande, sino para salvar vidas”, dijo.



Los vecinos de Pampa Redonda que la acompañaban grababan con sus teléfonos y la miraban con esa sonrisa que se mezcla con un brillo especial en los ojos, que es esa expresión que aparece cuando se logra algo por lo que tanto tiempo se peleó. María, hoy presidenta de la Junta de Vecinos N°42 “30 de Julio”, se veía igual. Y entre medio que hablaba de salvar vidas mejorando la parte oriente de Punta Arenas, les recordó a los consejeros regionales que ellos probablemente tenían opciones de calles para movilizarse desde o hacia sus hogares, y les dijo: “Nosotros no tenemos opciones de calle”.



Y siguió: “Hemos vivido portazos y no-portazos, y lo que destaco es que el trabajo siguió. Agradezco enormemente a todos quienes han trabajado en esto: esto es un paso más para llegar a tener calles, veredas, alcantarillado; que para nosotros es salvar las vidas de nuestras familias. Se priorizó de verdad: se priorizó a la gente que vive allí, la salud de ellos y eso nos tiene contentos”.



En la última votación de la sesión plenaria del Consejo Regional se aprobó la iniciativa: “Mejoramiento de calle Capitán Juan Guillermos, comuna de Punta Arenas”, entre av. Circunvalación y la extensión del límite urbano poniente. Es aproximadamente un kilómetro y considera la construcción de una vía colectora de alto estándar con calzadas de hormigón, bandejón central, áreas verdes laterales y ciclovía en los sectores que permite el perfil vial; evacuación de aguas lluvias, paisajismo, iluminación, señalética y semaforización. Adicionalmente, el proyecto incorpora la modificación y extensión de redes de agua potable, alcantarillado de aguas servidas y gas, soterramiento de redes eléctricas y de telecomunicación, entre otros.



El monto aprobado fue de $16.833.494.000, y su forma de financiamiento será vía Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).



Los aplausos para la presidenta Gallardo en su intervención fueron cerrados. El Gobernador Flies, tras la votación, rememoró y agradeció:



“Hace muchos años, una distinguida dirigente del sector, con su equipo directivo, decía: ‘Nos toca no tener veredas, no tener luz, nos toca estar con situaciones de insalubridad caminando en nuestros patios y calles’. Esto, la aprobación de la iniciativa, se los agradezco sinceramente, consejeros”.



A renglón seguido, reflexionó sobre “el punto de vista de la historia de construir ciudad: acá se está haciendo ciudad. Y a un ámbito de crecimiento no orgánico de la ciudad, con planos reguladores que van detrás del crecimiento y al Gobierno Regional le ha tocado ir posteriormente”.



El Gobierno Regional, para este punto, tuvo que aportar al diseño del mejoramiento de la calle. También tuvo que estar en urgencias. Lo dijo la máxima autoridad regional:



“No hemos estado lejos de las urgencias: en el ámbito de mitigación, quienes hoy están limpiando las fosas es este Gobierno Regional. No hay ningún Gobierno Regional en Chile que limpie fosas, ninguno”.



“Este Gobierno Regional está respondiendo a necesidades que operativamente no están dentro de planes reguladores, ni otras instituciones finalmente no están pudiendo responder (…) El poder llegar con una extensión de Capitán Guillermos dentro de una zona que es de extensión urbana, en las condiciones que vive hoy día el plan regulador, en conjunto con todo lo que significa alcantarillado, aguas lluvias, mantener, en este caso, una doble calzada, iluminación… En otras regiones es exclusivamente el Ministerio de Vivienda, pero acá entendemos, y lo hemos puesto en el Plan de Zonas Extremas, con acuerdo con la gente… cuando se hizo el levantamiento entre oportunidades en la Comuna Punta Arena, hay calles estructurantes hacia las zonas periurbanas que son clave (…) En este caso, hemos hecho cada uno de los pasos para tener colector y una respuesta urgente a la gente de Pampa Redonda: llegar con calle, en este caso”, concluyó.



El Seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, en tanto, enfatizó en que “lo fundamental de esto, nuestro socio estratégico acá es el Gobierno Regional: quiero agradecerle al Gobernador que nos apoye con este tipo de iniciativas que buscan mejorarle la calidad de vida a las personas”.

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Natales



Otra iniciativa aprobada fue la del mejoramiento para la costanera Pedro Montt Norte, en Puerto Natales: el Gobierno Regional aportará $6.717.330.000 para una obra de gran envergadura que, junto con los aportes sectoriales alcanzarían los $10.300.103.000.



Se encuentra en ejecución y tiene como fin configurar dicha calle como una continuidad paisajística al parque Costanera y una visión integral a toda la extensión de avenida Pedro Montt.



Se considera calzadas de hormigón, instalación de soleras, pavimentación de ciclovías, señalizaciones y demarcaciones, áreas verdes con arbustos, césped y especies florales; juegos infantiles, estacionamiento de bicicletas y más.



La agrupación Ladrilleros Colegio Puerto Natales obtuvo el apoyo del pleno del Consejo Regional para la realización del “Encuentro Escolar Vientos de Teatro” y del “Festival de la Voz ‘Un Canto a la Unidad’”, ambas instancias que han tenido una sostenida participación de estudiantes y de otros establecimientos educacionales, no solo de Natales, sino también de la región, e incluso de Argentina. A tal punto ha llegado el posicionamiento del encuentro que son consideradas entre las principales actividades artísticas escolares de la capital regional.



El encuentro de teatro cumplirá 11 años, mientras que el de la voz 12, consolidándose como espacios de integración artística y cultural de la Patagonia, y relevando así el carácter de emblemática de cada una.



En esta ocasión también se incorporarán talleres formativos para las delegaciones participantes. De esta forma, no será solo una exhibición artística, sino también un espacio de aprendizaje e intercambio entre estudiantes.



El “XI Encuentro Escolar Vientos de Teatro” se realizará los días 27, 28 y 29 de octubre, en el gimnasio José Miguel Carrera de Puerto Natales. Junto con las presentaciones públicas, habrá también talleres formativos, como “Laboratorio de Sombras” y “Del Collage a la Escena”, que apuntarán a la experimentación escénica.



El “XII Festival de la Voz ‘Un Canto a la Unidad’” se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre, en el gimnasio del Colegio Puerto Natales. En los dos días habrá iluminación, amplificación, pantalla led, ambientación, reconocimiento, registro audiovisual y acompañamiento pedagógico, artístico y socioemocional.



Los eventos serán financiados vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 8%, y consideran: los honorarios de los dos profesionales responsables de los talleres formativos; la contratación de un profesional audiovisual para el registro y elaboración de piezas de difusión del XI Encuentro Escolar Vientos de Teatro; el servicio de iluminación para ambos encuentros; el alojamiento presupuestado para las delegaciones externas del encuentro de teatro; los reconocimientos para participantes de ambas actividades; y la elaboración de un lienzo de difusión.



Serán 330 niños, niñas y jóvenes los que tendrán acceso a estas experiencias artístico-formativas y comunitarias. El Gobierno Regional aportará $6.000.000.

