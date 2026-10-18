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18 de octubre de 2026

ALEJANDRO AVENDAÑO LLAMA A FORTALECER ENAP Y DEFINIR UNA POLÍTICA ENERGÉTICA DE ESTADO

​El exdirigente sindical planteó reforzar la seguridad de abastecimiento de combustibles, revisar los mecanismos de estabilización de precios y dar mayor protagonismo a Magallanes en las decisiones energéticas del país.

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El exdirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardo llamó a impulsar una política energética de Estado que fortalezca el rol estratégico de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), garantice el abastecimiento de combustibles y reduzca la dependencia de Chile frente a las fluctuaciones de los mercados internacionales.

Avendaño sostuvo que la falta de planificación energética de largo plazo afecta a las familias, el transporte, la agricultura y las pequeñas empresas. Entre sus propuestas mencionó reforzar la producción nacional, ampliar la infraestructura de almacenamiento y desarrollar reservas estratégicas para enfrentar eventuales crisis de suministro.

En relación con Magallanes, planteó evaluar alternativas para mejorar el abastecimiento de combustibles en la región y en Aysén, considerando los costos logísticos y las dificultades del transporte desde la zona central. También propuso analizar el potencial de las instalaciones de ENAP en Gregorio para futuros proyectos vinculados al hidrógeno verde y los combustibles sintéticos, con énfasis en la generación de inversión, empleo y desarrollo industrial.

El exdirigente también llamó a revisar el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), debido al impacto de las alzas en el costo de vida, el transporte y los alimentos. A su juicio, se requieren mecanismos transparentes y sostenibles que permitan amortiguar sus efectos económicos sobre la ciudadanía.

Finalmente, Avendaño sostuvo que la seguridad energética debe mantenerse como una política permanente, independiente de los cambios de gobierno, y afirmó que Magallanes debe tener mayor participación en las decisiones nacionales. En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer ENAP, modernizar la infraestructura y aprovechar la experiencia energética de la región para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.


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