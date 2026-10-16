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16 de octubre de 2026

CREADORAS MAGALLÁNICAS COMPARTIERON SUS EXPERIENCIAS EN ENCUENTRO TEXTIL DE LA PATAGONIA

Camila Quinteros, Patricia Iglesias y Katia Vergara participaron en la segunda versión del Encuentro Textil Aysén, instancia que reunió a exponentes de distintos territorios para compartir conocimientos, técnicas y experiencias en torno a los oficios textiles.

Katia, Camila, Patricia en Ventisquero Queulat

La lana, la creación contemporánea y el trabajo social fueron parte de las temáticas que llevaron tres representantes de Magallanes al segundo Encuentro Textil Aysén, denominado «Los infinitos lenguajes de las tramas al fin del mundo», que reunió a exponentes de Chile y otros países en la localidad de Puyuhuapi, Región de Aysén.

El encuentro se desarrolló entre el 1 y el 4 de octubre y contó con la participación de Camila Quinteros, de Oveja Nómade; Patricia Iglesias, joyera contemporánea; y Katia Vergara, de Patagonia Hecha a Mano, quienes formaron parte de la programación a través de charlas, talleres y conversatorios.

La actividad fue organizada por Pulso Austral, el Gobierno Regional de Aysén y la Municipalidad de Cisnes, con el propósito de promover el intercambio de saberes y experiencias, la creación colectiva y el fortalecimiento de los oficios textiles de la Patagonia.

La lana, la creatividad y los oficios desde Magallanes

Desde su experiencia en el mundo de la lana, Camila Quinteros presentó la charla «La verdad sobre la lana», en la que abordó el origen de esta materia prima y compartió conocimientos adquiridos tanto desde el ámbito científico como en los galpones de esquila de distintas partes del mundo.

La presentación permitió profundizar en las características de la lana y los criterios para seleccionar los mejores vellones, acercando al público a una materia prima fundamental para la actividad ganadera y la producción textil de la Patagonia.

Por su parte, Patricia Iglesias, joyera contemporánea, desarrolló una charla-taller sobre procesos creativos inspirados en el imaginario patagónico. Mediante una metodología de exploración creativa, trabajó en la traducción de experiencias personales al lenguaje textil, vinculando la creación artística con las vivencias y el entorno.

En tanto, Katia Vergara, de Patagonia Hecha a Mano, participó en el conversatorio «Patagonia: un territorio creativo y textil», dedicado a reflexionar sobre el futuro de los oficios textiles en la región. En la instancia compartió su experiencia vinculada al programa de reinserción social «Hilando Libertad».

Las tres participaciones reflejaron distintas aproximaciones al universo textil, desde el conocimiento de la materia prima hasta la experimentación artística y el trabajo social, en un espacio que buscó fortalecer los vínculos entre quienes desarrollan estos oficios en el territorio austral.

Una tradición que conecta a la Patagonia

La localidad de Puyuhuapi, sede del encuentro, cuenta con una reconocida historia textil, marcada por la presencia de una fábrica de alfombras que funcionó durante más de 70 años y por una tradición de tejido que continúa viva en las manos de antiguas artesanas.

En este contexto, la actividad reunió a representantes del mundo textil de distintas regiones de Chile y de países como Argentina, Colombia y Bolivia, promoviendo el diálogo entre los saberes tradicionales y las nuevas expresiones creativas.

El encuentro también se enmarca en el trabajo de Pulso Austral, iniciativa que impulsa Atlas Textil, un podcast dedicado a los oficios textiles que busca proyectar las voces y experiencias de las mujeres australes más allá de las fronteras de la Patagonia.

En su cuarta temporada, el podcast cuenta con una edición dedicada a Magallanes, titulada «Lejos, muy lejos», que recoge las historias de diez mujeres de la región vinculadas a los oficios manuales y a la tierra.

Como parte de esta labor, Pulso Austral llegará a Magallanes a fines de noviembre para realizar dos sesiones en vivo del podcast: el 25 de noviembre en Puerto Natales y el 26 de noviembre en Punta Arenas. Las jornadas contemplan entrevistas a artesanas magallánicas y buscan contribuir a la visibilización y el fortalecimiento de los oficios textiles de la Patagonia.

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