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15 de octubre de 2026

SALMONICULTORES DE MAGALLANES LLAMAN A RESOLVER OBSTÁCULOS REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN

Pesca y acuicultura en Magallanes

franciscarojas

La gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, abordó los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la industria acuícola regional, en una entrevista realizada este jueves 15 de octubre en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones. En la conversación, destacó la importancia de fortalecer la vinculación con la comunidad, impulsar la sostenibilidad y avanzar en las condiciones que permitan reactivar el crecimiento del sector.

En ese contexto, Rojas valoró la realización de ESA Magallanes 2026, encuentro que se desarrollará el martes 20 de octubre en el Hotel Dreams de Punta Arenas, con entrada gratuita. La actividad busca reunir a representantes de la industria, proveedores, estudiantes y futuros profesionales, además de abrir espacios para conocer las iniciativas que las empresas están desarrollando en materia de sostenibilidad, innovación y optimización de sus procesos productivos.

La representante gremial también relevó el trabajo que se realiza con establecimientos educacionales, instituciones de educación superior y comunidades locales. Entre las iniciativas mencionó actividades medioambientales y de reciclaje en establecimientos vinculados a zonas de operación de las empresas, así como instancias destinadas a acercar a los jóvenes a las oportunidades laborales y de formación técnica que ofrece la acuicultura. Asimismo, destacó la participación de instituciones educativas en acciones solidarias y de colaboración con el Centro de Rehabilitación de Magallanes.

Respecto del ecosistema de proveedores regionales, Rojas señaló que las empresas mantienen esfuerzos por vincularse con emprendimientos locales y acompañarlos para que puedan cumplir los estándares requeridos por la industria. En este ámbito, identificó oportunidades en áreas como logística, transporte, robótica, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico. Sin embargo, advirtió que el actual estancamiento del crecimiento productivo limita la contratación de servicios y la generación de nuevos empleos, por lo que consideró necesario avanzar en condiciones que permitan ampliar la actividad.

En relación con las concesiones y la incertidumbre regulatoria, la gerenta general valoró la disposición al diálogo de las autoridades nacionales y regionales, aunque sostuvo que persisten obstáculos que mantienen al sector en una situación de incertidumbre. Entre los temas pendientes mencionó las solicitudes de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios en Última Esperanza y la falta de un plan de manejo para la Reserva Kawésqar, área donde se desarrolla una parte importante de la actividad acuícola regional. También planteó que la complejidad de los procedimientos administrativos y legales requiere soluciones coordinadas entre las instituciones involucradas.

Finalmente, Rojas enfatizó que el desarrollo de la salmonicultura debe avanzar junto con el cumplimiento de la normativa ambiental, la participación ciudadana y el diálogo con las comunidades, incluidas las comunidades kawésqar. En ese sentido, destacó la importancia de que los procesos vinculados a las áreas protegidas se desarrollen con participación institucional y transparencia, especialmente ante los cambios en la administración de estos territorios. La representante gremial sostuvo que generar condiciones para el crecimiento de la industria permitiría fortalecer el encadenamiento productivo regional, ampliar las oportunidades laborales y consolidar el vínculo entre las empresas y la comunidad.



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ESA MAGALLANES 2026 BUSCARÁ IMPULSAR OPORTUNIDADES LABORALES Y DE NEGOCIOS PARA LA INDUSTRIA SALMONICULTORA

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