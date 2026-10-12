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12 de octubre de 2026

TORNEO NACIONAL DE ILAN LLEGARÁ A PUERTO WILLIAMS ESTE 13 DE OCTUBRE

​La competencia de juegos de mesa tendrá una fecha en la capital de la provincia Antártica Chilena, que incluirá una edición escolar. Los participantes competirán por un viaje a la Antártica avaluado en cerca de 40 mil dólares.

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El Torneo Nacional del juego de mesa ILAN continuará su recorrido por Chile con una fecha en Puerto Williams este martes 13 de octubre, jornada que también contempla una edición escolar. La iniciativa busca acercar la biodiversidad antártica a través de un juego de estrategia.

La competencia es organizada por Fundación Antártica21 y la editorial Within Play. Su principal premio es una expedición para dos personas al continente blanco, a bordo de un aerocrucero de Antarctica21 durante la temporada 2026, experiencia valorada en aproximadamente 40 mil dólares.

La gira nacional comenzó en Santiago, donde más de 100 jóvenes y familias participaron en dos jornadas realizadas en la Biblioteca del GAM. En esa instancia, Rodrigo Morales y Aileen Esparza se convirtieron en los primeros finalistas, tras ganar sus respectivos bloques de competencia.

Después de la fecha en Puerto Williams, el torneo continuará el 17 de octubre en Valdivia y el 24 de octubre en La Serena. Las inscripciones para las fechas regionales siguen abiertas, aunque los cupos son limitados.

Quienes deseen participar pueden revisar las bases e inscribirse en el sitio web torneos.withinplaygames.com.


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