CAMPEONATO DE BÁSQUETBOL EUSS REUNIÓ A EQUIPOS DE CHILE Y ARGENTINA EN PUERTO NATALES

El gimnasio Alberto de Agostini de Puerto Natales fue sede de una nueva edición del campeonato de básquetbol “Encestando Una Sonrisa Salesiana” (EUSS), en su modalidad competitiva. El encuentro reunió entre el 7 y el 10 de octubre a clubes y establecimientos educacionales de distintas localidades de Chile y Argentina.

La competencia contempló las categorías U15 Varones, Enseñanza Media Damas y Enseñanza Media Varones. Entre los participantes estuvieron colegios de Puerto Natales y Punta Arenas, además de clubes de Río Gallegos, El Calafate y Río Turbio.

En los resultados, el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano obtuvo el primer lugar en U15 Varones, mientras que el Colegio Puerto Natales se quedó con el título en Enseñanza Media Damas. En Enseñanza Media Varones, el primer puesto fue para The British School.

El campeonato también reconoció el desempeño individual mediante la selección de quintetos ideales en cada categoría. Asimismo, el Premio Fair Play fue entregado al Liceo Bicentenario Gabriela Mistral y al Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez, mientras que el Premio Don Bosco recayó en Valentina Vivallo S. y Martín Sáez R.

Además, la organización distinguió al estudiante Matías Carilao, de 4° medio Torres, por su participación en Salesianos TV, colaborando en la transmisión y difusión del campeonato. La actividad concluyó con un agradecimiento a los equipos, al público y a quienes apoyaron el desarrollo del encuentro, que busca fomentar el básquetbol y el compañerismo entre jóvenes de ambos países.

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