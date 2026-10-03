PORVENIR RECIBIÓ A REPRESENTANTES DE TODO CHILE EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA JUVENIL

Porvenir fue escenario de una de las jornadas del Campeonato Nacional de Cueca Juvenil, instancia que reunió a representantes provenientes de distintas regiones del país y que permitió acercar hasta la comunidad fueguina una competencia de carácter nacional.

Delegaciones desde Arica hasta Tierra del Fuego participaron de la actividad, presentando las tradiciones y expresiones propias de sus territorios a través de la cueca. Por Magallanes participaron los jóvenes Paula Rival y Cristian Gallardo, quienes recibieron el respaldo del público durante sus presentaciones.

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, valoró que la comuna fuera considerada como sede del campeonato y destacó la presencia de familias y vecinos que llegaron para acompañar a las parejas participantes. También reconoció el trabajo de la Unidad de Cultura y de los funcionarios municipales que colaboraron en la organización, logística y coordinación de la jornada.

​Paula Rival destacó la emoción de representar a Porvenir y a Magallanes en una competencia nacional realizada precisamente en su comuna. “Este campeonato ha sido mi sueño”, expresó la joven, quien valoró especialmente el apoyo recibido de familiares, amigos y vecinos durante su presentación.

La joven también resaltó el compañerismo entre las distintas delegaciones, señalando que, pese al carácter competitivo del campeonato, se ha generado un ambiente de respeto y apoyo entre los participantes.

Tras su paso por Porvenir, las delegaciones continuarán hacia Punta Arenas, donde durante este sábado y domingo se desarrollará la fase final del Campeonato Nacional de Cueca Juvenil. La actividad permitió reunir en Tierra del Fuego a jóvenes de distintos puntos del país en torno a una de las principales expresiones del folclore nacional.





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