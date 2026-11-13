SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC CRITICA GESTIÓN DEL GOBIERNO POR ALZA DE COMBUSTIBLES Y PIDE MEDIDAS ESPECIALES PARA MAGALLANES

El alza de los combustibles, las movilizaciones de camioneros y sus consecuencias para la economía regional fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio informativo, el parlamentario cuestionó la gestión del Ejecutivo frente al conflicto del transporte de carga y sostuvo que las medidas adoptadas no han respondido adecuadamente a las particularidades de Magallanes. Además, se refirió al funcionamiento del sistema de regulación de precios de los combustibles, la situación de ENAP, una eventual privatización de Codelco, el desempeño del gabinete ministerial y de las autoridades regionales, junto con la necesidad de impulsar inversiones en infraestructura y actividad productiva.

Alza de combustibles: Kusanovic respalda a camioneros y pide una respuesta especial para Magallanes

Uno de los primeros asuntos analizados fue el movimiento de camioneros y las diferencias que surgieron entre las bases del transporte de carga y las principales dirigencias gremiales. Kusanovic sostuvo que las movilizaciones respondieron a un malestar que venía acumulándose desde hace varios meses y que no se limitaba exclusivamente a las demandas de los transportistas.

El senador afirmó que el impacto del incremento de los combustibles tiene consecuencias especialmente relevantes en Magallanes, debido a la distancia con el centro del país y a la dependencia regional del transporte para el abastecimiento de productos e insumos.

“Ahora bien, acá hay un tema que no es solo de los camioneros. En el caso de Magallanes, nosotros estamos a 3.200 kilómetros de Santiago. La Serena está a 470, en el fondo nosotros estamos a siete veces más y pagamos, por lo tanto, y sufrimos el alza de siete veces más del impacto del alza que de los combustibles en Magallanes. Y esto afecta todo, afecta el precio de todos los insumos que se venden, porque todo viene en camión”, señaló.

El parlamentario entregó cifras sobre las vías de ingreso de carga a Punta Arenas, indicando que un 63% se transporta por Argentina mediante camiones, un 17% llega en contenedores y cerca de un 20% corresponde al sistema roll on-roll off. A su juicio, esta estructura logística provoca que el encarecimiento de los combustibles termine repercutiendo en distintos productos y servicios que consume la población.

“Por lo tanto, en Magallanes esto implica una tremenda inflación que se ha producido en los últimos meses, digamos. Yo creo que acá hubo un pésimo manejo del gobierno y hay que buscar una solución a este tema, pero una solución bien planteada”, manifestó.

Kusanovic también respaldó las demandas de los transportistas y cuestionó que el conflicto no se hubiera abordado antes, considerando que, según indicó, sus consecuencias eran previsibles.

Cuestionamientos al sistema de regulación de precios y al rol de ENAP

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el mecanismo utilizado para determinar los precios de los combustibles en Chile. El senador planteó que el sistema de regulación requiere una revisión, debido a que utiliza como referencia los valores de los combustibles refinados en el Golfo de México, incorporando posteriormente costos de transporte y seguros.

A su juicio, este mecanismo no reflejaría adecuadamente las condiciones de abastecimiento del país, considerando que Chile procesa petróleo y adquiere crudo de distintos mercados, entre ellos Ecuador, Brasil y Argentina.

“El sistema que tenemos de regulación de precios de los combustibles para la venta es pésimo y debe ser corregido lo antes posible, que ese es un tema que sí hay que hacerlo”, sostuvo.

Consultado por el papel de ENAP y las utilidades que ha generado durante el escenario de altos precios, Kusanovic precisó que, desde su perspectiva, el problema principal no radica directamente en la empresa estatal, sino en las reglas que determinan los valores de venta de los combustibles.

“El problema no es ENAP. El problema es el sistema de regulación de precios que tiene el Estado de Chile con respecto a ENAP y a los combustibles, que tienen más de veintitantos años que está en uso y obviamente este sistema está fallando, sobre todo cuando los precios son muy altos, empiezan a generar utilidades muy grandes en ENAP, por eso te digo que esto hay que estudiarlo y corregirlo”, afirmó.

El senador agregó que se debería evaluar un mecanismo que permita establecer márgenes de utilidad razonables, considerando que las ganancias extraordinarias en determinados períodos pueden estar relacionadas con el funcionamiento del sistema de refinación y no necesariamente con la producción de petróleo.

Kusanovic plantea privatizar Codelco y cuestiona su eficiencia

Durante la conversación también se abordó la discusión sobre una eventual participación de privados en Codelco y el rol que debe cumplir el Estado en la administración de empresas productivas.

El senador manifestó una postura crítica respecto del funcionamiento de la estatal minera y sostuvo que, en su opinión, la compañía no estaría entregando los resultados económicos que se esperan de una empresa pública.

“Yo creo que hasta regalar Codelco te sale a cuenta porque te produce, imagínate que te produce pérdida, Codelco produciendo pérdida. Si lo privatizan, por lo menos te van a pagar impuestos y te van a pagar un montón de cosas”, señaló.

Kusanovic argumentó que el Estado debería mantener empresas cuando no exista oferta privada para desarrollar determinadas actividades, pero que, en otros casos, la gestión empresarial tendría que orientarse a generar beneficios para el conjunto de la ciudadanía.

“Yo creo que el Estado de Chile no tiene que tener empresas, tiene que tener empresas cuando las empresas no están generadas en el mercado. Pero hoy en día Codelco la verdad que ya no es nada, no produce, parsearon la producción para cobrar bonos. La verdad que es una tremenda vergüenza este tema que lo único que le genera al Estado es gasto hoy día”, expresó.

Al profundizar en su postura, indicó que una empresa estatal debe tener como objetivo generar utilidades para el país y no limitar sus beneficios a quienes trabajan en ella.

“El objetivo de tener una empresa es generar utilidades para todos, para todos los chilenos, no para los que trabajan en Codelco, no más”, afirmó.

Críticas al Ejecutivo y llamado a escuchar las advertencias del oficialismo

En materia política, el parlamentario defendió la necesidad de que los integrantes de una coalición puedan expresar críticas a la gestión gubernamental cuando consideren que las decisiones adoptadas no están dando resultados.

En ese sentido, recordó una reflexión atribuida a Winston Churchill sobre la importancia de escuchar observaciones, aunque estas resulten incómodas, y planteó que la falta de autocrítica puede terminar fortaleciendo a los sectores opositores.

“Lo que decía Winston Churchill es que las críticas no eran agradables, pero son necesarias. Es un tema súper importante aprender a escuchar, que es un tema que yo creo que nos hemos perdido un poco en el país, en la política, porque te acusan de que tú eres este izquierdista, que sé yo. Si decir la verdad no es ser de ningún lado, es decir la verdad”, manifestó.

Kusanovic sostuvo que, a su juicio, el Ejecutivo ha cometido errores que podrían haberse evitado mediante una mayor disposición a escuchar las advertencias de parlamentarios y representantes del propio sector político.

“Hay otra frase que dice: omitir la crítica sobre los errores propios es la forma más directa de alimentar las convicciones del adversario. Tú, cuando haces mal las cosas, lo que estás haciendo es hacer crecer a tu adversario y es el problema”, agregó.

El senador también cuestionó la permanencia del ministro de Justicia, argumentando que determinadas decisiones pueden entrar en contradicción con los principios que representa una administración, incluso cuando no constituyan necesariamente una ilegalidad.

Pide cambios en el gabinete y en los equipos de asesores de La Moneda

Consultado sobre la posibilidad de realizar un cambio de gabinete, Kusanovic sostuvo que el Ejecutivo necesita una reestructuración que no se limite a modificar los nombres de los ministros, sino que también considere a los equipos asesores que participan en la toma de decisiones.

“Yo creo que sí, no solo un cambio de gabinete, necesitamos un cambio de asesor al segundo piso completo. Este es un tema que no es que tenga que entrar gente más política, tiene que entrar gente con sentido común”, afirmó.

El parlamentario planteó que las autoridades deben contar con conocimientos técnicos y capacidad para tomar decisiones, evitando que la cercanía personal con el Presidente se transforme en un obstáculo para conocer los problemas reales del país.

“Y ese es el problema y que no solo tenga digno ni sentido común, sino que además tenga conocimiento. Acá faltan conocimientos técnicos a veces para tomar las decisiones correctas. Esto no es un tema político, un tema de sentido común y es lo que menos hay”, señaló.

En esa línea, cuestionó lo que considera una desconexión entre las decisiones adoptadas en La Moneda y las dificultades que enfrentan las personas en distintas regiones.

Evaluación de las seremías de Magallanes: reconoce áreas con buen desempeño y cuestiona otras

El senador también fue consultado por el funcionamiento de las autoridades regionales y la posibilidad de introducir cambios en las seremías, la Delegación Presidencial y los equipos de vocería en Magallanes.

Kusanovic manifestó que existen autoridades que, a su juicio, no cuentan con la preparación o el carácter necesario para ejercer sus funciones.

“Sí, por supuesto, hay muchos seremis que no están dando el ancho, que no tienen la preparación necesaria, ni tienen el carácter, ni tienen las características necesarias para asumir un cargo de ese tipo. Se necesita carácter, se necesita conocimiento, tomar decisiones. Acá hay muchos que nos marcan el paso nomás porque le tienen miedo a las decisiones”, sostuvo.

Sin embargo, al ser consultado por las áreas que considera que han mostrado un desempeño favorable, mencionó a las seremías de Vivienda, Educación y Obras Públicas.

“Yo creo que el que anda muy bien y que tiene hartas condiciones favorables, el seremi de Vivienda lo ha hecho muy bien. Y creo que también ha andado bien, por la cantidad de conocimientos que tiene del área, el seremi de Educación. El del MOP igual anda bastante bien”, indicó.

En contraste, evitó identificar directamente a todas las autoridades que considera que están al debe, aunque expresó reparos respecto de algunas áreas del sector de la mujer.

Infraestructura regional: pide continuidad de inversiones y decisiones para Magallanes

Otro de los temas abordados fue la agenda de infraestructura regional y la necesidad de que los anuncios realizados durante las visitas de autoridades nacionales se traduzcan en proyectos concretos.

El senador cuestionó que las autoridades del nivel central se acerquen a Magallanes principalmente para participar en inauguraciones o actividades protocolares, señalando que se requiere una presencia más permanente para comprender las características territoriales, económicas y geopolíticas de la zona.

“Yo les dije: oye, no vengan por inauguraciones para Magallanes, traten de venir permanentemente, porque acá lo que tienen que hacer es entender un poco cómo es Magallanes, cómo es Aysén y la relación que tenemos con nuestros vecinos, con la Antártica, etcétera”, comentó.

A su juicio, el conocimiento de las particularidades regionales es fundamental para diseñar políticas públicas adecuadas, especialmente en materias como transporte, combustibles, conectividad e infraestructura portuaria.

En relación con las conversaciones sostenidas con el subsecretario de Obras Públicas durante su visita a la región, Kusanovic indicó que planteó la importancia de mantener la continuidad de los trabajos de pavimentación en Tierra del Fuego, evitando interrupciones que puedan afectar el empleo y la actividad de las empresas contratistas.

“Sí, por supuesto, estuvimos hablando de los proyectos, de volver a invertir, el reinicio, sobre todo que me interesa de seguir la pavimentación en Tierra del Fuego para que se mantenga el trabajo, si no van a haber despidos. Etcétera. Tienen que preocuparse de los efectos de no hacer licitaciones o de no hacer proyectos en Magallanes. Va a traer más consecuencias negativas de lo que estamos viviendo hoy día”, sostuvo.

Humedal Tres Puentes: propone una rotonda y medidas de reducción de velocidad

En materia de infraestructura vial, el parlamentario también se refirió a la situación del sector del Humedal Tres Puentes, donde planteó que se requiere una intervención que permita mejorar la circulación y reducir los riesgos para los conductores.

Kusanovic manifestó que la instalación de semáforos no sería suficiente para resolver los problemas de tránsito en el lugar y propuso estudiar la construcción de una gran rotonda, acompañada de medidas para disminuir la velocidad de los vehículos.

“Estuvimos hablando del tema del humedal de Tres Puentes, que hay que hacer una rotonda ahí. Ahí no te saca nada poner semáforos, ahí hay que hacer reducciones de velocidad”, señaló.

El senador agregó que el proyecto podría incorporar criterios de protección ambiental, integrando el humedal al diseño de la infraestructura vial.

“Yo soy naturalista, por lo tanto, yo encuentro que todo lo que hace el hombre es natural y podemos integrar la naturaleza con la modernidad, hacer el centro de la rotonda, que sea un humedal protegido con barandas, etcétera, y protegido de los animales voraces que atacan a todos los que están anidando por ahí”, expresó.

Asimismo, mencionó que existen otros puntos críticos de circulación en la región que requieren decisiones, entre ellos el denominado “cruce de la muerte”, cuya situación, según planteó, continúa pendiente de una solución definitiva.

Salmonicultura: pide agilizar concesiones y facilitar nuevas inversiones

Hacia el cierre de la entrevista, Kusanovic abordó el desarrollo de la salmonicultura y la necesidad de entregar mayores facilidades para que esta actividad productiva pueda expandirse en Magallanes.

El parlamentario sostuvo que la industria representa uno de los principales sectores económicos de la región y que su crecimiento podría tener un impacto significativo en la generación de empleo y en el producto interno bruto regional.

“Acá lo que hay que hacer es liberar urgentemente la entrega de concesiones para la salmonicultura. La salmonicultura hoy día es la principal industria de Magallanes, que tiene un 22, 23, 24% del PIB, la segunda es el turismo, que debe andar por el 15. Por lo tanto, hay que potenciar y darle facilidades para que se desarrolle”, afirmó.

En su análisis, la región cuenta con condiciones geográficas que permiten desarrollar esta actividad, por lo que llamó a aprovechar las ventajas comparativas del territorio y avanzar en la entrega de concesiones acuícolas.

También planteó que se deben generar oportunidades para pescadores artesanales y descendientes de pueblos originarios, de manera que puedan acceder a concesiones para desarrollar actividades productivas.

“Acá tenemos que entregarle a los pescadores artesanales, a los descendientes de etnia. Entregarle la facilidad de que tengan ellos concesiones acuícolas también, no para venderla, sino para explotarla o arrendarla”, sostuvo.

Finalmente, el senador relacionó la necesidad de impulsar la actividad productiva con la situación del empleo, manifestando su preocupación por el aumento de la cesantía tanto a nivel nacional como regional.

“Lamentablemente tenemos que generar trabajo. La cesantía va en aumento. En Chile la cesantía está cerca ya del 10%, que es un desastre. Acá también ha aumentado mucho. Por lo tanto, tenemos que dar facilidades para que se desarrolle toda la industria en la región, que es lo que da trabajo real”, concluyó.



