SEREMI DE MEDIO AMBIENTE PROYECTA INAUGURAR EL RELLENO SANITARIO DE PUERTO NATALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2027

La situación de la infraestructura para la disposición de residuos en Magallanes, los avances del proyecto de relleno sanitario de Puerto Natales y las modificaciones presupuestarias del sector ambiental fueron algunos de los temas abordados por el seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con el proyecto de relleno sanitario de Puerto Natales, iniciativa que, según explicó la autoridad, se encuentra en su etapa final de implementación, a la espera de completar los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para comenzar a operar.

Rosenfeld señaló que el proyecto ha experimentado una extensa demora, pero que actualmente existen avances que permitirían concretar su puesta en marcha durante el próximo año.

“Estamos en la última fase de implementación de este relleno sanitario, estamos muy cerca, hoy día estamos esperando el permiso ambiental sectorial. De la Seremi de Salud, que es el 141”, explicó.

La autoridad agregó que, una vez completada esta etapa, deberán realizarse pruebas en terreno para verificar el funcionamiento de la planta de tratamiento de lixiviados y revisar las condiciones de las líneas de flujo. De acuerdo con sus proyecciones, la inauguración podría concretarse durante el primer semestre del próximo año.

“Y esperamos que el próximo año, en el transcurso del primer semestre podamos estar inaugurando de una vez por toda esta región sanitaria que tanto le hace falta a la provincia Última Esperanza y a la comuna de Puerto Natales”, afirmó.

Magallanes enfrenta una situación crítica en materia de residuos

Durante la conversación, el seremi también se refirió al diagnóstico regional sobre los sitios de disposición final de residuos. Según indicó, un levantamiento realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) permitió identificar importantes deficiencias en la infraestructura disponible en el país, ubicando a Magallanes entre las regiones con mayores dificultades.

“Y resulta que después de ese levantamiento nos pudimos percatar de que Magallanes presenta el índice de criticidad de infraestructura más alta de Chile. Somos el top One. Digamos la problemática en cuanto a residuos en Chile y eso tiene que cambiar”, sostuvo.

Frente a este escenario, explicó que se está trabajando en una coordinación entre distintos servicios públicos, entre ellos las áreas de salud, desarrollo social y desarrollo regional, junto con los municipios correspondientes, para impulsar proyectos que permitan mejorar la gestión de residuos y avanzar en infraestructura adecuada.

En ese contexto, destacó el funcionamiento de una mesa de trabajo intersectorial orientada a la gestión de residuos y la economía circular, que busca coordinar las iniciativas y facilitar el desarrollo de soluciones para las distintas comunas de la región.

Educación ambiental y reciclaje: los desafíos de la ciudadanía

Otro de los ejes de la entrevista fue la necesidad de fortalecer la educación ambiental y promover cambios de hábitos en los hogares, especialmente en materia de separación de residuos, reciclaje y reducción de desechos enviados a disposición final.

Rosenfeld advirtió que, pese a la existencia de iniciativas de reciclaje en Punta Arenas, la participación ciudadana continúa siendo un desafío y la tasa regional de reciclaje sigue siendo baja.

“La tasa de reciclaje que tenemos en Magallanes es bajísima, aún cuando tenemos este sistema de gestión colectivo que viene operando acá en la comuna Punta Arenas, en Magallanes ya. Hace un buen tiempo y no hemos logrado incorporar más ciudadanía a que se incorpore el carro al reciclaje”, señaló.

Para el seremi, una de las principales herramientas para avanzar en esta materia es la formación desde edades tempranas, incorporando prácticas de cuidado ambiental en los establecimientos educacionales y extendiéndolas posteriormente a los municipios y al sector privado.

En esa línea, indicó que actualmente existen 24 establecimientos educacionales certificados en distintos niveles del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales.

“Así que por eso que esto hoy ya tenemos 24 establecimientos educacionales que están certificados en los distintos niveles. Ah, de excelencia intermedio y básico. Y eso es una muy buena noticia porque en la medida que sumemos más establecimientos educacionales, públicos, privados, vamos a poder tener una mejor ciudadanía que tenga una que tenga más conciencia ambiental y que se preocupe de la gestión de residuos en casa”, manifestó.

La autoridad también explicó que los municipios pueden avanzar en procesos de certificación ambiental mediante la implementación de medidas de gobernanza y comités ambientales comunales, mientras que las empresas privadas pueden hacerlo a través del programa Oficina Verde, destinado a promover buenas prácticas ambientales en sus actividades.

Fenómeno de El Niño y aumento del caudal del río Las Minas

La entrevista también abordó los episodios de aumento del caudal del río Las Minas, que llevaron a las autoridades a activar medidas preventivas y posteriormente una alerta roja.

Al analizar el fenómeno, Rosenfeld lo vinculó con las condiciones meteorológicas y ambientales asociadas al fenómeno de El Niño, señalando que las precipitaciones abundantes concentradas en periodos breves, sumadas a las condiciones de deshielo, contribuyeron al incremento del caudal.

“Tenemos precipitaciones muy abundantes en cortos periodos y eso provoca cierto este escurrimiento temprano y más encima en épocas de hielo. Por lo tanto, ahí pudimos ver cierto cómo se elevó el caudal, cómo aumentó el caudal y cómo se elevó el nivel del río Las Minas”, explicó.

El seremi destacó que las obras de mitigación existentes contribuyeron a enfrentar el episodio, particularmente las piscinas difusoras construidas para reducir la energía del agua que desciende desde la cuenca hacia la desembocadura.

“Producto de el buen diseño, ingeniería que hubo hace muchos años atrás. Se pudieron construir estas piscinas difusoras, esta piscina difusora que contempla tres más, dos más, perdón, de tal manera de que se disminuye la energía con la que viene el caudal desde la cuenca del río Las Minas hacia la desembocadura”, indicó.

Asimismo, valoró la coordinación entre los organismos que participaron en el monitoreo y las labores posteriores de limpieza del borde costero, donde se retiraron troncos, plásticos, botellas y otros residuos arrastrados por el agua.

A partir de esta situación, la autoridad hizo un llamado a evitar el abandono de basura y escombros en espacios públicos. Mencionó, en particular, denuncias por residuos depositados en las inmediaciones del gimnasio 18 de Septiembre, reiterando que estas conductas perjudican a los vecinos y afectan el entorno.

Presupuesto 2027: aumento de recursos para el SBAP

En el ámbito presupuestario, Rosenfeld entregó detalles sobre los ajustes considerados para el Ministerio del Medio Ambiente en el proyecto de Presupuesto 2027, poniendo énfasis en el financiamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Según indicó, el presupuesto de este servicio contempla un incremento del 20%, en atención a los recursos que requiere para avanzar en su implementación y asumir sus funciones.

“Una que en los últimos 4 años en la administración anterior, en promedio el 7% del presupuesto nunca se ejecutó, por lo tanto ese 7% siempre se reintegraba a la Dirección de Presupuesto”, sostuvo al referirse a los niveles de ejecución presupuestaria de la cartera durante el periodo anterior.

La autoridad explicó que parte de los cambios responde también a la reorganización de recursos que anteriormente ingresaban al Ministerio mediante convenios con otras carteras. Como ejemplo, mencionó el programa de Desarrollo Productivo Sostenible, asociado al Ministerio de Economía, cuyos recursos de transferencia dejarían de contabilizarse de la misma manera en el presupuesto ambiental.

También se refirió al programa nacional de recambio de calefactores, cuyo financiamiento se ajustaría debido a la existencia de equipos almacenados que todavía deben instalarse en distintas regiones del país. Según sus declaraciones, el programa no se eliminaría, sino que experimentaría una reducción presupuestaria del 50%.

Rosenfeld sostuvo que, pese a estos cambios, la institucionalidad ambiental en su conjunto tendría un incremento de recursos y que los ajustes no implicarían eliminar los programas y planes existentes.

“Y por lo tanto al ministerio se se digamos, se ajusta el presupuesto, aumentas SBAP, pero en definitiva, como institucionalidad ambiental aumentamos un 1,5%, no un 2,1, eso es eso, es lo menos el máximo 1,5, sí un 1,5%. O sea, no hay una disminución”, señaló.

Además, explicó que se proyecta modificar la clasificación presupuestaria de determinados recursos, trasladándolos desde el subtítulo 24, correspondiente a transferencias corrientes, al subtítulo 22, asociado a bienes y servicios de consumo. De acuerdo con su explicación, el cambio permitiría una mayor flexibilidad para redistribuir fondos entre iniciativas ambientales, dependiendo de las necesidades y los niveles de ejecución.

Conectividad en Tierra del Fuego y visita a la provincia Antártica

Finalmente, el seremi destacó la visita realizada por el gabinete regional a la provincia Antártica y el trabajo que desarrolla el Cuerpo Militar del Trabajo en la apertura de la ruta Vicuña-Yendegaia.

La autoridad valoró las labores destinadas a mejorar la conectividad terrestre hacia el canal Beagle y Puerto Williams, destacando su relevancia para el desarrollo territorial y turístico de la zona.

“Y va a permitir llegar a Chile, cierto, por tierra al canal de Beagle y generar conectividad terrestre marítima hacia Puerto Williams, lo cual es muy importante para nuestro país”, expresó.

Durante el despliegue también se realizaron actividades vinculadas al inicio de la temporada turística, incluida la apertura del paso Bellavista, y reuniones con representantes del sector turístico para conocer sus inquietudes y desafíos.

Rosenfeld planteó que el desarrollo de los atractivos de la zona sur de Tierra del Fuego debe avanzar de manera ordenada, compatibilizando las oportunidades turísticas con las características ambientales del territorio.​





​

