HOTEL LAS TORRES ES RECONOCIDO POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO COMO EL HOTEL ECOLÓGICO LÍDER DE SUDAMÉRICA EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS 2026

​Un importante reconocimiento internacional recibió Hotel Las Torres Patagonia, tras ser distinguido por segundo año consecutivo como Hotel Ecológico Líder de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, considerados los «Óscar del turismo».



Este galardón, obtenido también en 2025, reconoce el compromiso sostenido del establecimiento con la protección del patrimonio natural, la implementación de prácticas turísticas responsables y el desarrollo de iniciativas que contribuyen a la conservación de uno de los destinos naturales más emblemáticos de Chile.



Ubicado en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine, Hotel Las Torres ha desarrollado un modelo de turismo que integra la sostenibilidad en sus operaciones, promoviendo acciones concretas para reducir su impacto ambiental y contribuir a la recuperación de los ecosistemas patagónicos.



Un compromiso que se traduce en acciones concretas



Entre sus principales iniciativas destaca la implementación de una huerta biointensiva, que durante la última temporada produjo más de 1.700 kilos de alimentos, fortaleciendo una propuesta gastronómica basada en productos frescos y de producción local.



Asimismo, el hotel ha impulsado programas de gestión de residuos, compostaje y economía circular, destacando la reutilización de botellas de vidrio para elaborar más de 2.000 vasos.



En materia de regeneración ambiental, desarrolla prácticas de pastoreo holístico que favorecen la recuperación de las praderas y la conservación de los suelos, iniciativa que cuenta con verificación anual de resultados ecológicos desde 2018.

Su compromiso con el territorio también se refleja en la plantación de más de 69.000 árboles nativos, destinados a recuperar sectores afectados por incendios forestales, y en la reconstrucción sostenible del sendero Base Torres, que contempla 3,3 kilómetros de nuevo trazado para disminuir la erosión y mejorar las condiciones de tránsito de los visitantes.



A estas acciones se suma el trabajo de Las Torres Patagonia Conservancy, organización que impulsa programas de conservación de fauna silvestre y educación ambiental. Durante la última temporada, 448 estudiantes de 14 establecimientos educacionales de Magallanes pudieron visitar gratuitamente el parque, acercándose al conocimiento y valoración de su patrimonio natural.



Un reconocimiento que proyecta a la Patagonia al mundo



«Recibir este reconocimiento por segundo año consecutivo es especialmente significativo para nosotros, porque refleja que la sostenibilidad no es solo un compromiso, sino parte de cómo vivimos y trabajamos cada día. En Las Torres Patagonia la integramos de manera transversal en nuestra operación, desde la gastronomía hasta la conservación del territorio. Creemos que este es el camino para seguir posicionando a Chile como un referente internacional del turismo sostenible», destacó Juan López, gerente comercial de Las Torres Patagonia.



Este nuevo reconocimiento internacional adquiere especial relevancia en un escenario donde los destinos turísticos enfrentan el desafío de compatibilizar el crecimiento de la actividad con la protección de sus ecosistemas.



La distinción obtenida por Hotel Las Torres no solo reconoce el trabajo desarrollado por el establecimiento, sino que también contribuye a fortalecer el posicionamiento de Torres del Paine, la Región de Magallanes y Chile como destinos comprometidos con un turismo responsable, donde la conservación del patrimonio natural constituye un eje fundamental para su desarrollo futuro.



Hotel Las Torres Patagonia reafirma así su liderazgo regional y demuestra que la excelencia turística y la protección del medioambiente pueden avanzar de manera conjunta, generando un impacto positivo en el territorio y las futuras generaciones.

