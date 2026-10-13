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13 de octubre de 2026

SALMONICULTURA Y TURISMO EN NATALES, HIDRÓGENO VERDE EN RÍO VERDE Y NUEVAS ENERGÍAS EN PORVENIR: ESTAS FUERON LAS CUATRO ÚLTIMAS CONCESIONES APROBADAS POR EL CRUBC

La Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) se pronunció favorablemente el viernes, en la segunda de sus sesiones, sobre cuatro proyectos.

CRUBC

Quien abrió la sesión en esta ocasión fue la empresa Abick, los que hicieron una solicitud de concesión marítima menor en el sector playa, porción de agua y fondo de mar, en el sector de Puerto Riquelme. Allí instalarán una cañería conductora de peces, una cañería de retorno de agua de mar y un pontón bomba destinado al bombeo de peces.

El representante de la empresa expuso que, como característica de esta concesión, había un acuerdo firmado con los pescadores artesanales de la zona para que estos últimos hagan uso de la infraestructura por el tiempo que dure la concesión, que fue solicitada a nueve años.

En cuanto a la intervención, precisó el profesional de Abick, serían 17 camiones transitando diariamente, los que podrían mover 200 toneladas diarias en dirección a Puerto Montt, pasando por Argentina.

Hubo, eso sí, algunas materias pendientes, como reuniones con juntas de vecinos de la comuna, y el ingreso formal vía oficina de partes del acuerdo con los pescadores artesanales.

La segunda solicitud fue de Roco Inversiones, quienes pidieron la concesión marítima mayor sobre la playa y el fondo de mar de Bahía Inútil, en Porvenir, capital provincial de Tierra del Fuego. Allí instalarían y usarían una cañería de aducción de agua de mar, una cañería de retorno y dos plataformas para torres de retorno. El ducto sería de 1.200 m2 y descargaría 2.400 lts/seg. Todo, para ser parte de la cadena para las nuevas energías: es decir, sería infraestructura habilitante.

La tercera concesión aprobada fue a la Empresa Portuaria Otway, quienes pidieron una concesión marítima mayor en el sector playa y fondo de mar en la comuna de Río Verde para el hidrógeno verde: el objetivo, señalaron, es amparar una rampa de servicio para el atraque de barcaza y/u otros artefactos navales destinados al embarque y desembarque de equipos, materiales y carga en general.

Una de las características de este proyecto es que sería una suerte de “infraestructura circular”, pues usarían los vestigios de lo que dejó la mina Invierno.

La última concesión fue a la empresa Astillero y Varadero Puerto Bories, matriz de Turismo 21 de Mayo, la empresa familiar turística de la reconocida familia Álvarez de Puerto Natales: se trata de una solicitud de uso sobre terreno de playa, fondo de mar y uso de mejora fiscal de Puerto Bories, en la capital provincial de Última Esperanza, para amparar la operación de un embarcadero y un puente de acceso al muelle; un muelle para naves mayores; dos rampas de varada; dos varaderos para embarcaciones y un embarcadero para apoyo a las varadas.

Contó el representante de la empresa que se generarían 60 nuevos puestos de trabajo; la infraestructura permitiría recibir megayates; permitiría habilitar un soporte marítimo para enfrentar situaciones de contaminación y serviría incluso como punto de partida a la Antártica.

Luego de la extensa sesión, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, destacó, primero, que esta “es una de las pocas regiones, por no decir la única, que tiene una regularidad en estas comisiones”: “Necesita un quorum alto, con muchas autoridades y representantes de distintos sectores que tienen que asistir para constituir la comisión, y la región lo ha logrado hacer de forma periódica, con concesiones que van en impacto y en beneficio directo para la región, con inversión, empleo futuro, construcción y operación”.

En general, fue una muy buena comisión, con proyectos de alto impacto; dos de ellos de pronta construcción; otros dos que dependen de inversiones que probablemente sean extranjeras, pero que ya lo habilitan para, en algún momento, con esta concesión, tener ofertas de financiamiento”.

La alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga, en tanto, matizó, primero, que “estamos muy contentos porque Turismo 21 de Mayo conversa mucho con nuestro Plan Regulador, con nuestro Plan de Desarrollo Comunal y con todos los instrumentos que nos permiten ordenar el tema naviero, tanto de yates como de turismo antártico”.

Segundo, el de Abick, precisó que fue con su voto en contra: “No conversa con el desarrollo de nuestra comuna, implica tener alrededor de 17 camiones transitando por nuestra ciudad, que saldrán por la frontera con residuos industriales y no está en lo que planificamos en el desarrollo de nuestra comuna”.






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