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15 de octubre de 2026

DIPUTADOS REPUBLICANOS DEFIENDEN RUTA COMERCIAL DESDE MAGALLANES Y RECHAZAN CONDICIONAMIENTOS DE ARGENTINA

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert, sostuvo que las actividades comerciales legítimas pueden desarrollarse mientras respeten el derecho internacional. Alejandro Riquelme, diputado por Magallanes, cuestionó al canciller Pablo Quirno y afirmó que el respaldo diplomático de Chile a la reclamación argentina sobre las islas no implica renunciar a sus propios intereses comerciales.

Stephan Schubert y Alejandro Riquelme

​Los diputados Stephan Schubert (REP), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, y Alejandro Riquelme (REP), representante del Distrito 28 de la Región de Magallanes y miembro de las comisiones de Economía y de Pesca, defendieron el desarrollo de actividades comerciales desde Punta Arenas hacia las Islas Falkland/Malvinas. La discusión se reactivó luego de que el canciller argentino Pablo Quirno afirmara que ambos gobiernos mantienen conversaciones para impedir que desde Chile exista apoyo logístico destinado a la explotación de recursos naturales en las islas. El propio Quirno reconoció, sin embargo, que Argentina no puede impedir el paso inocente de una embarcación chilena bajo las normas de la Convemar.

Schubert puso el foco en distinguir una actividad comercial legítima de otros aspectos vinculados a la disputa entre Argentina y Reino Unido. “Lo que Chile procura es buscar actividades comerciales legítimas desde el extremo austral de nuestro país. Estas actividades, siempre que se enmarquen dentro del cumplimiento de los tratados internacionales y del derecho del mar, no debieran tener problemas ni inconvenientes”, afirmó. El parlamentario agregó que “es ese el ánimo, el poder brindar apoyo logístico, el poder llevar enseres a la isla, es esa la actividad que una empresa chilena está realizando y, por lo tanto, lo que corresponde es cumplir con los tratados internacionales, respetar el derecho del mar y, por supuesto, procurar dentro de la norma que actividades legítimas se puedan desarrollar”.

La controversia tiene como principal foco al Danstar, buque de bandera chilena perteneciente a Easter Island Naviera que proyecta realizar en noviembre su primer viaje entre Punta Arenas y Puerto Stanley. La nave tiene capacidad para transportar cerca de 1.400 toneladas de carga y su operación ha generado preocupación ante un eventual incidente durante su tránsito. Expertos han señalado que tanto la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como el Tratado de Paz y Amistad de 1984 establecen garantías de navegación que limitarían una eventual intervención argentina.

Riquelme, por su parte, cuestionó directamente las afirmaciones de Quirno respecto de los compromisos asumidos por Chile. “El canciller argentino estaba profundamente equivocado y debe dejar de atribuirle a Chile compromisos que no ha asumido. Desde el año 1992, nuestro país ha respaldado diplomáticamente las pretensiones soberanas argentinas sobre las Islas Falkland, pero jamás hemos renunciado a nuestro derecho a comerciar con Gran Bretaña ni con las propias islas”, sostuvo. Luego agregó: “¿Con qué autoridad pretende el canciller argentino decidir con quién pueden comerciar las empresas chilenas? ¿Acaso Argentina pretende que Chile sacrifique los intereses de Magallanes para resolver un conflicto territorial que no es nuestro?”.
El diputado magallánico cerró marcando una diferencia entre el respaldo diplomático chileno a Argentina y las decisiones soberanas del país. “Que le quede absolutamente claro al canciller: apoyar diplomáticamente a Argentina no significa subordinarnos a sus intereses. Chile es un país soberano y no una extensión de la política exterior argentina. Y si pretenden imponernos restricciones o sanciones, deberán asumir que la reciprocidad también existe en las relaciones internacionales”. La tensión se produce pese a que ambos países mantienen una relación económica significativa. El intercambio comercial alcanzó US$7.931 millones durante 2025 y Argentina se mantiene como el segundo socio comercial de Chile en Sudamérica.

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